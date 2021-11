Condé Nast Johansens acaba de dar a conocer los ganadores de los Premios a la Excelencia Condé Nast Johansens 2022 que reconocen los mejores hoteles y destinos de lujo de todas sus recomendaciones alrededor del mundo. De los cinco establecimientos españoles premiados destacan dos mallorquines: el Can Bordoy Grand House & Garden (Best for Romance) y Es Príncep (mejor hotel urbano). También ha sido galardonado el Santa Ponsa Fontenille Menorca.