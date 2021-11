El PP critica los presupuestos del Govern y afirma que son «irresponsables y electoralistas»

El Partido Popular fue el más duro con los presupuestos. Su portavoz en el Parlament, Toni Costa, afirmó que se trata de unas cuentas «imprudentes, irresponsables, ficticias y electoralistas». Explicó que las previsiones económicas «no las avala nadie» y recordó la previsión del BBVA, que intuía un crecimiento del 8,4%, en contraposición a la del Govern, que sería del 12,1%.

Expresó su preocupación porque «disparan el gasto de forma desmesurada» y provocan «muchas dudas»: «Estiran tanto la cuerda que podría romperse». Argumentó que, en lugar de incrementar en 500 millones el gasto, deberían bajar impuestos a los ciudadanos y amortizar la deuda de Balears. «Son unos presupuestos electoralistas. Están quemando las naves y el que llegue en 2023 que se arregle», añadió.

Costa afirmó que son «planteamientos opuestos» y propuso una reforma fiscal a través de enmiendas parciales, si no sale adelante la enmienda a la totalidad, para bajar los impuestos a las clases medias y bajas.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, también anunció que presentarán enmiendas porque las cuentas están «basadas en el aumento del gasto». Su planteamiento, explicó, consiste en rebajar impuestos y garantizar que todo el «gasto superfluo» vaya destinado a inversión suficiente para las familias que recaiga en la conciliación y en la emancipación de los jóvenes, en educación, sanidad, vivienda y empleo juvenil.

Asimismo, confesó que son «escépticos porque son las terceras que se presentan en esta legislatura sin llevar a cabo previamente la auditoría funcional y operacional que exigimos».

Més per Mallorca dice que las islas «aún arrastran una situación de infrafinanciación» que limita a Balears

El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, recordó que estas cuentas «aún arrastran esta situación de infrafinanciación que sufren las islas y que limita la capacidad de esta comunidad». Además, cree que pueden ser la oportunidad para plantear la diversificación económica y no ser «tan dependientes» del turismo. Desde su punto de vista, se debe seguir trabajando en el REB y lamenta que no haya más ventajas fiscales para producciones audiovisuales, como sí sucede en Canarias.

La portavoz adjunta de Podemos, Esperança Sans, destacó que son unos presupuestos «muy elevados» porque incluyen los fondos europeos: «Estudiaremos y revisaremos estas cuentas para, posteriormente, presentar enmiendas».

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, valoró el proyecto de presupuestos presentado por el Govern balear de forma positiva porque suponen «un gran incremento de la capacidad financiera de la Comunidad», aunque cree que hace falta una apuesta mayor por los servicios públicos. Castells considera que el proyecto está «excesivamente dirigido a gastos muy específicos» relacionados con las inversiones.