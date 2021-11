El Govern aumentará el presupuesto de la Oficina Anticorrupción en 2022 con 400.000 euros más y cuatro plazas nuevas con el fin de "seguir apostando" por el trabajo hecho hasta ahora. Con este cambio, la Oficina pasaría de los 918.000 a 1,3 millones de euros. Esto supondría un aumento del 40%. La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha declarado que esta noticia confirma que la dimisión de Far "no tiene nada que ver con el presupuesto".

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dicho que "siguen apostando" por la Oficina Anticorrupción y agradece el trabajo de Far durante este tiempo. "La independencia de la oficina ha estado garantizada", ha repetido en diversas ocasiones. Asimismo, ha lamentado que el PP haya "condenado" a Baleares a tener una imagen pública relacionada con la corrupción: "El PSOE siempre ha estado comprometido con esta lucha, igual que mis socios de gobierno".

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha celebrado la noticia y ha afirmado que se trata de una "decisión acertada". Castells ha lamentado los retrasos en las investigaciones de la Oficina porque el número creciente de denuncias "no ha significado un crecimiento de los recursos". Además, cree que es "esencial" por el coste de la corrupción en Balears. "El trabajo de la Oficina Anticorrupción no es destapar los casos, sino prevenirlos", ha concluido.

Garrido ha defendido que es "lógico" que la gente conozca "cada vez más" el trabajo de la Oficina, lo que ha supuesto un aumento de las denuncias. Por ello, el Govern espera que la entrada de cuatro nuevos trabajadores suponga una reducción en el tiempo de respuesta en las denuncias.