«Las bajas multas a las aerolíneas durante la covid son un escándalo»

El secretario general de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, ha estado unos días en Palma para participar en un curso sobre Publicidad, redes y derechos de los consumidores que se celebró en la Escuela de Hostelería de las islas.

Existe una cierta sensación de impunidad de las grandes empresas por lo que respecta a la legislación de Consumo. ¿Está justificada?

En la comisión de infracciones en materia de consumo, que no de protección de datos o de competencia, la impunidad es casi absoluta. La multa más alta que se ha puesto en España en toda su historia por parte de una Administración autonómica ha sido de 3,2 millones de euros, que es una tomadura de pelo. La cláusula suelo que aplicaron las entidades financieras provocó beneficios ilícitos de decenas de miles de millones de euros, que es una burrada, y es la que generó esa multa de 3,2 millones en Andalucía. Hay autonomías que no han puesto ni una sanción por ese motivo. Es como si atracas un banco, te llevas un millón de euros, y te dicen que pagando mil está todo perdonado.

¿Cuáles son los sectores más conflictivos?

Algunos resultan más conflictivos porque generan un alto nivel de relaciones de consumo, como es el caso de las empresas de telecomunicaciones, que suelen ser las que más renuncias reciben. También está la banca, las energéticas están subiendo a lo grande durante los últimos años, y las aerolíneas han entrado en este grupo de forma muy acentuada con la pandemia. Durante el año pasado las compañías aéreas acumularon más denuncias que en toda su historia. ¿Después resuelven los problemas? En el sector de las telecomunicaciones nos encontramos mucho con que utilizan el sistema arbitral de consumo, es decir, dinero público, como su departamento de atención al cliente. Los teleoperadores dicen siempre que no cuando se reclama, y dejan que la decisión la tome después el sistema de arbitraje, que a estas empresas no le cuesta dinero pero a los ciudadanos sí a través de nuestros impuestos.

Si esa impunidad de la que hemos hablado es real. ¿Vale la pena reclamar ante Consumo?

Claro que vale la pena. Las empresas, ante prácticas masivas, se sienten impunes porque saben que solo un pequeño porcentaje de clientes reclaman y, ante una respuesta negativa, denuncian. Incluso si hay denuncias, la sanción va a ser muy reducida. Pero si el consumidor lucha, va a conseguir sus objetivos, porque la mayoría gana.

Balears tiene una especial dependencia de las aerolíneas. ¿No han sido especialmente limpias durante la pandemia?

Han sido las auténticas protagonistas, y también las agencias de viajes. Alegaban que si devolvían el dinero de los billetes que no se utilizaban a causa del coronavirus iban a ir a la ruina, y en algún caso era cierto que le provocaba un serio problema económico. Pero también al ciudadano, afectado por los ERTE en muchos casos, le supone un serio quebranto haber gastado 600 euros por unas vacaciones que no ha podido disfrutar, y tiene derecho a que se le devuelva un dinero que necesita. No tiene por qué aceptar un bono para volar en el futuro. Ha habido muchísimas denuncias ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, que ha hecho un paripé sancionador absolutamente vergonzoso, y durante todo 2020 ha puesto poco más de cinco millones de euros en sanciones a repartir entre todas las aerolíneas, lo que al final para cada una solo ha supuesto una multita de andar por casa. Ha sido un escándalo, porque ha supuesto que el ministerio de Transportes le ha dicho a las compañías aéreas que se han saltado la ley como nunca, con millones de clientes víctimas de un fraude, que pueden seguir haciéndolo porque solo van a tener que pagar una sanción mínima.

Ha habido una fuerte polémica en torno a la aplicación del descuento aéreo para los residentes en las islas, al detectar que los precios subían más cuando el cliente residía en el archipiélago que cuando era peninsular.

Eso es un fraude que podría dar pie a medidas sancionadoras. Porque lo que supone es inflar un precio para que pague más tanto el cliente como la Administración que abona la subvención. Es cierto que estamos en un mercado libre, pero cuando se tiene una situación de oligopolio en la que unas pocas aerolíneas cubren una ruta, te estás aprovechando de una situación. Este tema debe de ser una prioridad para el Govern balear.

¿Por qué ha costado tanto que muchas empresas cumplan con la obligación de ofrecer un teléfono gratuito a sus clientes?

El ministerio de Consumo lleva dos años funcionando y es el primero que se dedica exclusivamente a este tema. En ese plazo se han anunciado más avances legislativos en esta materia que en las cinco últimas legislaturas. ¿Eso lo convierte en maravilloso? No, es que antes no se había hecho prácticamente nada en materia de protección al consumidor, lo que es una auténtica vergüenza. Uno de esos avances ha sido el de los teléfonos gratuitos para los clientes, que es algo que veníamos reclamando al ministro Alberto Garzón porque considerábamos que el uso de teléfonos 902, de tarifación especial, era un fraude. ¿Por qué cuesta tanto ponerlo en marcha? Porque no se ve acompañado por algunas Administraciones autonómicas de Consumo para vigilar ese cumplimiento. Estamos presentando, junto con la asociación de usuarios de banca Asufin, cientos de denuncias, y la única respuesta positiva que hemos obtenido es la de Balears.

Se ha llenando las redes de publicidad protagonizada por ‘famosos’ televisivos que ha dado lugar a denuncias por parte de FACUA.

En muchos casos son ‘famosetes’ que lo hacen desde sus propios perfiles de internet. Primero esta el caso de la publicidad engañosa recomendando un producto con unas cualidades que en realidad no tiene, lo que vulnera la normativa de consumo y es sancionable. Pero al hacerlo desde su propio perfil, él es el responsable y puede ser objeto de un expediente sancionador, y no solo la empresa que comercializa ese producto. No tenemos noticias de que se haya sancionado a ninguno.

Pocos temas han generado tanto debate y polémica como el de la factura de la luz. ¿Cómo es posible que un suministro tan básico para familias y empresas pueda encarecerse así?

Fue una decisión política que se tomó hace décadas en el seno de la Comisión Europea y en el Gobierno de España asumiéndola a su estilo. El gran problema que tiene ese modelo es que se está vendiendo al mismo precio cosas absolutamente distintas. Pensemos en un trayecto Madrid-Barcelona, y que para decidir cuál es el precio de ese viaje tomemos lo que valdría en vehículo privado, en taxi, en autocar, en tren y en avión, decidiendo que el que sea más caro se aplica a todos los demás, lo que sería un disparate. Pues así es que como se fija en el caso de la electricidad. No vale lo mismo la energía fotovoltaica, la nuclear, la eólica... no tienen nada que ver, son sistemas distintos. ¿Por qué vamos a pagar lo mismo por todas? Pues así es como lo hacemos. Le hemos pedido al Gobierno que exija a Bruselas que cambie las reglas, aunque los que están allí no quieren hacerlo porque son unos neoliberales que consideran que es mejor favorecer los intereses de los oligopolios que los de los consumidores. Se han superado los 200 euros el magavatio/hora, cuando cualquier precio en generación por encima de los 30 o los 35 ya es excesivo. Pero dentro del margen que permite la normativa europea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está llegando todo lo lejos que podría. Lo que le proponemos es que catalogue a todas las familias españolas, excepto las de las rentas más altas, como consumidores vulnerables porque hemos sufrido un aumento de la factura del 100% en un año, y establezca que todos los que tenemos la tarifa semi reculada (PVPC) tengamos un descuento del 50% durante seis meses.

Sin llegar tan lejos, las medidas que ya ha aprobado el Gobierno central han generado las iras de las eléctricas.

El sector eléctrico está ejerciendo unos niveles de presión bestiales contra el Ejecutivo estatal, con movimientos a nivel comunitario para intentar perjudicarlo. Estas empresas, algunas españolas como Iberdrola, de patriota tienen poco. No incluyo a Endesa, que es italiana, porque en su día José Luis Rodríguez Zapatero potenció con el ministro Pedro Solbes que se le vendiera a Enel. Luego Solbes acabó trabajando para Enel. Lo que se está haciendo es un boicot al Gobierno español y a los intereses de España buscando influenciar en Europa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez debería de ser mucho más duro con las eléctricas, que han pedido decenas de millones de euros en subvenciones de los fondos europeos. A la vez que nos están perjudicando a los españoles, inflando las tarifas y sus beneficios, solicitan decenas de millones de euros de dinero público. Son las que más han pedido, y les van a dar una burrada de dinero. Habría que aplicar un criterio político duro frente a una agresión durísima.

Todos estamos recibiendo una avalancha de llamadas telefónicas ofreciéndonos precios estables. ¿Dónde esta la trampa?

En que en ocasiones se está prometiendo algo que luego no se va a cumplir, y en que ese precio estable no siempre es más barato que el PVPC a largo plazo.

¿Qué se hace ante el aumento de las comisiones de la banca?

Cometió el mayor fraude económico de la historia, como fueron las cláusulas suelo, y han seguido con el cobro de los gastos de la formalización de la hipoteca. Ahora están incrementado tanto el importe de las comisiones que ya existían como creando nuevas. Están buscando más fuentes de ingresos para mantenerlos altísimos. Y buscan que el cliente no se acerque por la oficina porque supone un mayor coste para ellas. Hemos pedido al Gobierno que a los consumidores vulnerables no se les puedan cobrar comisiones ante determinados tipos de trámites.

¿Qué valoración hace de la actuación de Dirección General de Consumo balear?

Balears está destacando sobre las demás y está a la vanguardia de la transparencia y de la lucha contra el fraude. Ya lo hacía el anterior director general, Francesc Dalmau, y el actual, Félix Alonso, está yendo incluso más lejos. No solo se anuncian las multas, sino también la apertura de los expedientes sancionadores. Y es especialmente loable el esfuerzo que están haciendo los funcionarios de este departamento, que están saturados y que deberían ser reforzados porque no cuestan un euro, ya que hacen ganar dinero a la Administración con las multas que aplican.