Extraoficial | El Govern pone los métodos de Ayuso a sus funcionarios

En la página de intranet para los funcionarios del Govern existe un enlace donde se les ofrecen a los trabajadores públicos «herramientas para una comunicación clara». La sorpresa de numerosos funcionarios fue mayúscula cuando clicaron en el enlace que les pone la Dirección General de Función Pública y observaron que las herramientas que les recomendaban eran la Guía Práctica de Comunicación Clara de la Comunidad de Madrid para lenguaje administrativo. Incluso dan la posibilidad de descargarse la citada guía de Ayuso y exponen en el Govern: «La Guía (la de Madrid) estructura el proceso de comunicación en los siguientes pasos: planifica, estructura, escribe claro, edita y complementa, piensa en interactividad; revisa y prueba».

Además, el Govern, por si la guía de Ayuso no les satisface, ofrece la posibilidad de otro método. Sin embargo este no es otro que el del ayuntamiento de Madrid cuyo alcalde es el también popular José Luis Martínez-Almedia. Pese a ser criticados de forma constante, incluso por parte de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que culpó a Ayuso de no respetar las medidas anticovid y perjudicar al resto de comunidades, en el Pacto de izquierdas están por la labor de copiar sus métodos.

Maga Prohens: Anuncia que está embarazada de una niña que nacerá en mayo

En el PP están de enhorabuena. Su nueva líder, Marga Prohens, anunció ayer que está embarazada de tres meses y espera una niña, que nacerá el próximo mes de mayo, justo un año antes de las elecciones autonómicas. Prohens comunicó la buena nueva con una imagen en redes donde mira la foto de la ecografía de su hija, fruto de su relación con el diputado Javi Bonet. La mesa donde está sentada Prohens está perfectamente ambientada para la ocasión. Una foto de los dos futuros padres, unos patucos color de rosa para el futuro bebé y dos libros de escritoras feministas. Junto a ellos documentos oficiales, apuntan que enmiendas que presentará Prohens a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Apesteguia: En Més ya dan por hecho que será también el coordinador del partido

Todo apunta que no habrá bicefália en Més per Mallorca. Cada vez cobra más fuerza que el candidato al Govern, Lluís Apesteguia, también será el coordinador del partido. Este periódico ya publicó que históricos le pedían que asumiera las dos funciones y el de Deià cada vez está más convencido de ello. Eso implicará que entre las cabezas visibles de Més no habrá ninguna mujer.