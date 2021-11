Més per Mallorca reclamó ayer, un incremento de la soberanía de Balears mediante un nuevo estatus político por considerar que el actual reduce la capacidad para adoptar decisiones relevantes en materia económica. Esta iniciativa será el contenido de la ponencia política que Més debatirá durante su próxima Asamblea General o congreso, prevista para el 26 y 27 de noviembre.

Este posicionamiento se hizo público en el Consell Polític celebrado ayer en Bendinat. El reclamo de una mayor cuota de soberanía ha sido una de las principales demandas de las bases de Més durante las primarias celebradas el pasado mes de octubre en que salió ganador Lluís Apesteguia. El candidato intervino ayer en el Consell Polític para esbozar su proyecto en una de las últimas reuniones presididas por Antoni Noguera.

«Las instituciones de Balears no tienen prácticamente capacidad para tomar decisiones potentes que puedan influir en nuestra economía», aseguran. El texto que se pondrá a votación recuerda que las instituciones de las islas «no tienen control de los puertos y aeropuertos, no pueden influir en las políticas laborales, no controlan las costas o no tienen capacidad de concertar directamente con la UE».

Esta ponencia también expone que «mientras nuestras instituciones, los partidos y entidades cívicas estamos discutiendo cómo queremos salir de la crisis, cómo debe ser Mallorca las décadas que vienen, otras (capitales internacionales) nos estén construyendo ese futuro».

Según Més, «con un poder autonómico muy subordinado en el Estado y en la UE, no queda más remedio que asumir, con todas sus consecuencias, que para llevar adelante un cambio de modelo económico, ecológico y social necesitamos más soberanía política y económica».