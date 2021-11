Históricos y las bases de Més presionan a Apesteguia para que sea el coordinador

Se había apuntado que, tras la victoria en las primarias del Govern por parte de Apesteguia y la del Consell por parte de Jaume Alzamora, en el caso de que se buscara a una tercera persona para la coordinación, debería ser una mujer. Un partido como Més no puede colocar en los puestos de máxima relevancia a tres hombres. No obstante, si Apesteguia asume la coordinación no se considera que sea la misma situación. De hecho, miembros de las dos facciones del partido son partidarios de que el vencedor de las primarias tenga poder de decisión en el partido más allá de ser el candidato al Govern.

El vencedor de las primarias reconoció que en los últimos días ha recibido «numerosas llamadas» de gente de Més que le pida que también asuma el rol de coordinador del partido y no exista la bicefalia de candidato y coordinador. Ello hace que el nuevo líder de Més se esté planteando ahora aglutinar los dos puestos.

El pasado martes, Lluís Aspesteguia se reunió con su contrincante en las primarias, María Ramón, para iniciar la negociación del congreso. Ambos candidatos comieron juntos, pero en el encuentro no se decidió nada sobre la configuración de la futura ejecutiva. Fuentes cercanas a ambos candidatos admitieron que durante la reunión a manteles existió muy buena sintonía y se habló de las diferentes posibilidades sobre el futuro de Més, pero sin llegar a nada concreto.

Apesteguia admitió a este periódico que su objetivo es consensuar una lista única con «todas las sensibilidades de una coalición diversa como es Més». El también alcalde de Deià también se reunió con Jaume Alzamora y Bel Busquets, candidatos a las primarias de Més al Consell, para integrar a todas las familias nacionalistas.

Hoy consejo político de Més

Por otra parte, hoy se celebra consejo político de Més en Bendinat, donde se impulsarán las ponencias de organización que se presentarán en el congreso de finales de noviembre y se analizará el proceso de primarias. También está prevista la intervención de los dos ganadores de los comicios internos, Lluís Apesteguia y Jaume Alzamora, para que expongan sus pretensiones como candidatos.