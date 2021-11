«Los Rohingya son un pueblo sin derechos, ni educación, ni futuro»

¿Cuál es la situación hoy de los Rohingya en Bangladesh?

Más de un millón de personas viven en un campo de refugiados de Bangladesh desde hace cuatro años y no ha cambiado nada. De hecho, la situación es peor día a día. Al principio escaparon para salvar sus vidas, pero este es el cuarto año y no hay ninguna solución que les permita volver a casa. Hay muchos conflictos políticos y diplomáticos y no confían en poder ser repatriados. La situación sigue sin ser buena para ellos. Myanmar sufre una ocupación militar y no parece que vaya a haber algún cambio pronto. Quieren volver porque viven en condiciones inhumanas. Ni siquiera tienen el estatus de refugiados. No tienen futuro, ni educación, ni derechos.

En este contexto, ¿la violencia sexual contra las mujeres está normalizada?

Desde el principio la situación fue mucho peor para las mujeres. Pongo muchos esfuerzos en tratar de mejorar la vida de las Rohingya. Empoderándolas, haciendo que se escuchen sus voces y enseñándolas como protegerse a sí mismas. Es muy habitual que sean víctimas de trata, violaciones, matrimonios forzosos y violencia doméstica. La vida de muchas mujeres es aterradora, no lo tienen nada fácil. Ni en el campo de refugiados, ni en Myanmar.

¿Se sienten los grandes olvidados del planeta?

Sí. Los problemas de los Rohingya no empezaron en 2017. Muchas veces en el pasado fueron obligados a abandonar su tierra, pero siempre volvieron. Ahora no parece haber una solución, pese al enorme ataque que han sufrido. En este siglo todo depende de los medios de comunicación, y nos han mostrado como la nación más perseguida del mundo. La violencia que han visto era tan grande, el número de mujeres víctimas de acoso sexual y violaciones es tan enorme, que no la han podido obviar. Lo que sufrimos en 2017 fue un genocidio y está demostrado. A veces se habla de limpieza étnica, pero es un concepto que no representa la verdad de lo que ha pasado. Hace cuatro años sufrimos un genocidio. Y lo seguimos sufriendo.

¿Tiene miedo?

Sí, más aún desde que recientemente otro activista fue asesinado. Dicen que lo hizo un miembro de nuestra comunidad, pero es falso. Seguiré trabajando por los derechos de los Rohinghya y por su repatriación porque los que estamos implicados en el activismo somos muy cabezotas. Hacemos trabajo de campo porque es donde la gente está sufriendo. Sí, siempre tengo miedo, pero no me rendiré. A veces tengo que ir con cuidado, me siento bajo vigilancia, y siempre intento ir acompañada.

¿Están mejor los Rohingya que siguen en Myanmar?

Nadie está a salvo, ni dentro ni fuera. Han sido desplazados a campos internos, ubicados dentro del propio país y en los que no tienen derecho a nada. También les están matando para quedarse con su tierra porque hay intereses económicos a nivel internacional. Hay gente que ha intentado marcharse, pero no a Bangladesh porque tienen miedo de ser víctimas de trata de personas.