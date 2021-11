Far: «Sabía que tendría presiones al asumir el cargo y no han sido agradables»

El director de la Oficina Anticorrupción restó importancia a su dimisión, asegurando que «yo soy un técnico y no hay nadie insustituible en este ámbito». Sobre su sustituto, Far pidió una persona independiente y recordó como algunos cargos de organismos de control en su toma de posesión han estado acompañados de la plana mayor de un determinado partido político. Se refería al síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, Joan Rosselló, que el pasado mes de octubre fue renovado en su puesto.

Precisamente, la substitución de Jaume Far al frente de la Oficina Anticorrupción no será fácil. Deberán ponerse de acuerdo los tres partidos del Pacto en un nombre y contar con algunos apoyos externos al precisar 36 diputados. Además, la ley de creación de la Oficina de Lucha contra indica que no puede ser ninguna persona vinculada o afiliada a un partido político o sindicato.

Sobre su dimisión en enero, Far apuntó que el motivo es debido a que quiere concluir cerrando el ejercicio en la Oficina.

Reacciones a la dimisión

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, se refirió desde Londres a la dimisión de Jaume Far. El también conseller de Modelo Económico eludió en todo momento hablar del enfrentamiento del Ejecutivo con la Oficina Anticorrupción. Se limitó a apuntar que desde el Govern valoran la puesta en marcha del organismo y sobre la dimisión «respetan las decisiones personales».

El portavoz del PP, Toni Costa, expresó su «sorpresa» ante la renuncia y recordó que los grupos que dan apoyo al Govern no han «defendido lo suficiente» el trabajo de Far: «En los últimos meses hemos visto actuaciones del PSOE que parecían dejar claro que sus investigaciones no les hacían mucha gracia».

Patricia Guasp (Cs): «No es algo que haya sorprendido. Instamos al Govern a dotar la Oficina de los recursos para que sea eficiente». Jorge Campos (Vox) pidió cerrar Anticorrupción y Josep Melià (El Pi) reclamó replantear el modelo del organismo. Més y Podemos agradecieron la labor de Far y recordaron la importancia de la lucha contra la corrupción.