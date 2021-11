World Travel Market 2021 | Una feria deslavazada marcada por las ausencias

Los medios andaluces pueden presumir de que Boris Johnson eligió Marbella en su escapada, pero cuando preguntan a Reyes Maroto por su destino sorprende mentando otra vez el liderazgo de Baleares. La ministra no escatimó en abrazos en su visita al estand de Mallorca, donde por un contratiempo personal no estuvo María Frontera. En representación de la patronal hotelera no falta su gerente, María José Aguiló.

Entre los pocos empresarios hoteleros presentes ayer se encontraba Xisco Fullana, director comercial de Hipotels. No obstante hoy será el día en el que los hoteleros, y el PP, se dejarán ver en la feria.

Quien no faltó a saludar a la líder balear fue José Luis Zoreda. No todos los presidentes autonómicos —en Londres se han dejado ver Juanma Moreno, con su inseparable Juan Marín y Ximo Puig— se codean como Francina Armengol con los magnates del turismo made in Mallorca, y el palmesano lo sabe.

La WTM está deslucida, pero Steve Heapy, CEO de Jet2, pasó por el territorio balear en la feria. Meliá no está presente e Iberostar tiene un espacio minúsculo dentro del estand de la islas, donde también están presentes ocho ayuntamientos mallorquines. Palladium de los Matutes no ha faltado a la cita, ni tampoco Gabriel Subías, también con exhibidor propio de World2Meet.

Ayer por la tarde se celebró el tradicional cóctel en la Embajada española y hoy el gran acto social lo protagoniza Mallorca en el Sky Garden. Se promocionará la isla como destino deportivo para todo el año, con Catalina Cladera de gran anfitriona.