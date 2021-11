Arabay Coffee Roasters, empresa isleña líder nacional en la venta de specialty coffee, inauguró este año su primer establecimiento en el centro de Madrid (marzo 2021), tras la apertura de sus tiendas-cafetería en Palma (2017), Ibiza (2018) y mercat del Olivar (2018). Continúa su expansión con las inmediatas aperturas en Andorra, una nueva tienda en Ibiza además de expandir la distribución en el mercado escandinavo y Alemania.

Hace medio año de la apertura de su establecimiento en Madrid, ¿cómo ha sido la respuesta del público? ¿Esperaban una acogida tan buena?

Esperábamos una buena respuesta por parte de los madrileños pero la realidad ha superado todas nuestras expectativas, así que muy contentos y pensando en los nuevos pasos a realizar. Aún siendo un invierno complejo a nivel sanitario, el producto que ofrecemos y el emplazamiento de Arabay Madrid -a escasos pasos de la Puerta del Sol- han cuajado de forma excepcional en tiempo récord.

¿Por qué cree que su fórmula está teniendo éxito?

Lo principal es el producto, un grano que nos esmeramos en encontrar buscando en las mejores fincas del mundo. El tostado artesanal que hacemos es la base del éxito. Y luego la mano del barista de Arabay. El ambiente, la decoración, la calidad de las tazas, ser empático con el cliente, saber qué aconsejar…son muchos los factores que influyen en ese éxito; sobre todo encontrar el equilibrio entre el mejor producto, una buena ejecución, un precio adecuado y tener espíritu de servicio. Nos gusta lo que hacemos y eso se transmite.

Tras la puesta en marcha de su local en Madrid, ¿En qué momento se encuentra el proyecto de apertura de nuevas tiendas?

Nos acaban de entregar los planos del nuevo Arabay que vamos a abrir en Mallorca. Incorporará también un obrador donde vamos a empezar a tostar cacao para producir chocolate artesano de gran calidad “bean to bar”, que es el siguiente paso natural de este proyecto. Ya tenemos todo listo para renovar la planta de producción de Lloret de Vistalegre (Mallorca) y ampliarla; será una reforma integral que se iniciará en breve. Y en relación a la expansión, nuestro esfuerzo está en el nuevo Arabay Ibiza que inauguraremos el próximo mes de enero y el desarrollo de los planos del Arabay Andorra, que pronto verá la luz.

¿Cómo están viviendo el salto al mercado nacional e internacional?

El mercado nacional está dando una respuesta extraordinaria, con la cual estamos muy satisfechos. Hemos abierto varios puntos de distribución y empezamos fuertes la expansión. A nivel internacional estamos trabajando muy bien con países escandinavos (Dinamarca, Noruega, Suecia) y con Alemania y Suiza, principalmente. La apertura de Andorra facilitará ese salto también a Francia.

Desde los inicios de la empresa en 1952, ¿qué ha cambiado y qué permanece en el nuevo concepto de Arabay Coffee?

Ha cambiado el nivel de tecnificación y conocimiento del mundo del café. La apuesta por mimar la tierra, por apostar por lo orgánico, lo ecológico y de comercio justo. La preocupación por la huella de carbono y que todo lo que usemos sea compostable; la eliminación del plástico de la ecuación y que sea más fácil disponer de orígenes muy variados, conociendo al caficultor por su nombre, a quién le podemos pedir cómo queremos que se trabaje la tierra. El pago de un justiprecio por el trabajo que desarrollan también hoy es posible.

Lo que no ha cambiado desde 1952 es la forma artesanal de tostar el café, si hablamos de producto, como tampoco ha cambiado el espíritu inicial de la empresa. Nuestro “core business” son las personas, el equipo que hace que el producto llegue fresco a cada taza. Al fin y al cabo son los que realizan la conexión y el trato con el cliente. La importancia del factor humano y las relaciones personales son una herencia cuya llama trabajamos a diario para mantener viva.

¿Qué sentimiento le produce ampliar la tostadora de Lloret y tostar su propio cacao en el lugar donde nació?

Un sueño; pero no por imposible sino porque veo materializado aquello que siempre he deseado. A nivel deportivo “jugar en casa” cuenta a favor. Y todo esto sale de aquí, del centro de la isla. De Lloret. Para mí es un orgullo que mucha gente comparte. Nos pasa cuando los mallorquines aterrizan en Arabay Madrid y piden un café con ese puntito de orgullo isleño. Una satisfacción, honestamente.

¿Cree que el consumidor sabe elegir con más consciencia el café?

De cada vez más y la parte de formación de los Arabay, con sus academias, trabajan en este sentido. Pasa como con el vino. Hemos pasado de “un tinto” a pedir uvas o denominaciones específicas. Con el café ocurre exactamente igual. Poco a poco aparcamos el “un café” por granos, orígenes y formas de preparación. El cliente cada vez sabe más y eso nos exige más, lo cual es bueno para todos.

Arabay tiene un fuerte compromiso social, ¿cómo eligen a los agricultores con los que trabajan? ¿Cree que es algo que el consumidor también valora a la hora de elegir sus productos?

Sí, sin duda es algo demandado y muchas veces es un must por parte del cliente. Lo primero que buscamos es la calidad del grano y, de la extensa producción mundial de café verde, elegimos según origen. A partir de ahí buscamos fincas que nos den ese punto de compromiso social que Cafés Bay siempre ha tenido: comercio justo, producto sostenible, cafés ecológicos certificados, sello RainForest Alliance para promover la acción colectiva para las personas y la naturaleza; cafés producidos con certificación orgánica, una demanda cada vez mayor hace que sean más los productores que ofrecen todo lo que buscamos. Y a veces no es fácil. Certificar fincas o producto en el África subsahariana no es tarea fácil. Pero ahí andamos.

Esa preocupación les ha llevado a poner en marcha un plan social en Tanzania, ¿en qué momento se encuentra este proyecto?

Como todo proyecto de envergadura y en la distancia, toma su tiempo. Hace un mes introdujimos por primera vez el café tanzano en nuestra oferta de cafés de especialidad, bajo nuestra marca Coffees from the World by Arabay y está siendo todo un éxito. Hemos iniciado ya el proyecto con la intención de unificar café y ciclismo. La intención es terminar de desarrollar un programa que nos permita retribuir con un justiprecio el café verde que compramos y aportar, además, el deporte como práctica sana, de desconexión del día a día y como elemento de diversión para los niños.