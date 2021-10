Rumbo a Londres para captar turistas fuera de temporada

El presupuesto que destina la conselleria de Turismo al evento londinense son 485.000 euros, lo que incluye la reserva del estand y su montaje, los viajes, alojamientos, dietas y la campaña publicitaria que pone en marcha con motivo de la WTM.

La instalación de las islas, que se estrenó en Fitur en mayo pasado y se inspira en el Mediterráneo —fue premiado en Madrid— ocupará 450 metros cuadrados, en un espacio mayor que en 2019, explica la Conselleria en una nota de prensa. Además de acoger a los cuatro consells y ocho ayuntamientos mallorquines (Alcúdia, Calvià, Sant Llorenç, Felanitx, Santanyí, Pollença, Manacor y Palma), estarán presentes también en él las firmas Iberostar, Viajes Sidetours y Adramar Incoming Service. Se lanzará una campaña publicitaria en espacios exteriores de Londres y en redes sociales con el eslogan «I want it all» (Lo quiero todo).

Por su parte, el Consell la tarde del martes organiza un gran evento para promocionar la isla como destino deportivo, precisamente para desestacionalizar, en el Sky Garden de Londres, el jardín ubicado en las tres últimas plantas de uno de los rascacielos más nuevos de la City. Su presupuesto ronda 47.300 euros.