Lluís Apesteguia, el candidato más breve | Por Matías Vallés

Por si sirve para arrancar de la estupefacción a los dirigentes de Més pillados a contrapié por su propio partido, militantes de base admiten que votaron a Lluís Apesteguia «per fotre». También influyó la evidencia de que el PSOE se rio de Més en la negociación de los dos Pactos, conquistados por Antonio Diéguez y Iago Negueruela para un PSOE que no pierde oportunidad de jactarse de la humillación. Es posible que Més per Menorca decida más desde el exterior del Govern que Més per Mallorca en el interior sin vistas.