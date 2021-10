«De este lío no saldremos sin cambiar la reforma laboral y sin terminar con la temporalidad»

¿No se está hablando demasiado de quiénes y no de qué?

Sí. Pero espero que el problema sea de quién está, y no de qué se va a plantear. Espero que nadie pretenda que este proceso de negociación que llevamos desarrollando desde hace un año y medio no se tenga en consideración. O que se defina como «cuestiones preliminares», tal como hizo la vicepresidenta primera [Nadia Calviño]. Aquí de preliminar no hay nada. No vamos a aceptar que las reglas del juego se cambien porque alguien cree que se tienen que cambiar.

¿Para el Gobierno esta crisis ha sido solo un problema de metodología y no de contenido?

No vamos a tardar muchos días en saberlo. De todos modos, nunca hay un problema que sea solo de metodología; siempre hay algo de contenido. Si solo hay algo, y todavía no lo hemos tratado en la mesa de negociación, lo veremos en los próximos días.

¿Hay que derogar la reforma laboral completamente o solo los aspectos considerados más lesivos para los trabajadores?

Yo creo que hay que derogarla completamente. En algunos casos hay que mantener la legislación que había, y en otros hay que cambiarla. Por ejemplo, la negociación colectiva que había funcionaba, y funcionaba como un instrumento de reparto de la riqueza. En España el salario medio está parado desde 2008 en términos absolutos. Eso quiere decir que la reforma laboral de 2012 ha sido un chollo para los empresarios porque no hemos conseguido subir los salarios. Por tanto, en ese caso hay que derogar y volver a la situación anterior. En cambio, si hablamos de contratación, no podemos volver a la situación previa a la reforma porque había mucha temporalidad. Habrá que hacer nuevas normas, aumentar las inspecciones de trabajo y subir las sanciones.

Si el Gobierno no deroga la reforma laboral, o al menos no deroga sus aspectos más lesivos, ¿los sindicatos convocarán movilizaciones?

Seguro. De hecho, la asamblea que hemos hecho hoy en Palma [por ayer] y las que hacemos por todo el país son porque queremos poner al sindicato en marcha. Más aún después de que la pandemia nos haya impedido hacer reuniones colectivas. En la asamblea de Palma se ha respirado la necesidad de que el sindicato dé una respuesta en la calle si no hay una reacción positiva. El Gobierno tiene que tener toda la seguridad de que será así. De este lío no saldremos sin cambiar la reforma laboral y sin conseguir que en este país termine la desregulación, la temporalidad y la miseria laboral en la que estamos sumergidos desde las últimas reformas laborales.

¿Costaría más convocar movilizaciones contra una ministra como Yolanda Díaz?

Cuesta convocar movilizaciones si no hay razones. Si hay razones, da igual que sea Yolanda Díaz o cualquier otro ministro. De todos modos, estoy convencido de que no nos va a dar motivos y peleará como ha hecho hasta ahora para conseguir que la reforma laboral desaparezca tal y como la hemos conocido. Y no me refiero a pelear dentro del Consejo de Ministros. Hay factores externos que están presionando. Poderes fácticos de este país que parecen invisibles, están detrás de esta última crisis.

¿Se entienden bien con la ministra?

Cuando acabe el proceso de negociación responderé a esta pregunta con más conocimiento de causa. Hasta ahora hemos llegado a acuerdos importantes, con ella y con el Gobierno, como la ley de riders, la ley del teletrabajo o los ERTE. Nos entendemos bien con el Gobierno, y siempre digo claramente que tenemos una vicepresidenta que encara los problemas y conoce muy bien los temas de trabajo.

¿La alta temporalidad laboral de Balears tiene remedio?

Sí: los fijos discontinuos. En Balears hay una alta temporalidad porque no se quiere acudir a figuras que permitirían contratos indefinidos mientras durara la actividad.

¿Vamos a tener que jubilarnos a los 75 años?

Para nada. En ningún caso aceptaremos que se toque la edad de jubilación. ¿Cómo se puede pensar que una camarera de piso puede trabajar más allá de los 67 años? Es que ni a los 60 años. Pero para que todo el mundo esté tranquilo. A pesar de los grandes titulares este tema no se está tratando. Ni se va a tratar.