Los sindicatos firman la subida salarial del 2% a los trabajadores públicos con críticas al Govern: "No hemos venido a celebrar nada"

Los firmantes -UGT, CCOO, CSIF, FSES y SIMEBAL- también han criticado la "perdida de poder adquisitivo" de esos dos últimos años, pero han dado por bueno el acuerdo con la esperanza de que sea "un punto de partida" para la negociación de las diferentes demandas de los trabajadores públicas en las mesas sectoriales.

"Celebrar el 2% que ya se da desde el ámbito estatal no es motivo de júbilo porque supone una pérdida de poder adquisitivo", ha señalado Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios Públicos de UGT. "Pero valoramos el acuerdo en positivo por lo que supone un cambio de tendencia con respecto a 2020 y 2021, cuando la comunidad autónoma no aplicó correctamente los aumentos estatales. El personal público necesita un reconocimiento más allá de la retórica, necesita hechos", ha subrayado Romero.

En términos parecidos se ha expresado Guillem Vidal, del sindicato CSIF. "No venimos a celebrar nada porque ese 2% ya nos pertenecía. Además esa parte la da el Estado. Aquí lo que nos dan ahora son las complementarias que no nos dieron en 2020 y 2021. No es algo para celebrar. Lo que hacemos hoy es aprobar un aumento salarial a los empleados públicos que han sufrido la crisis de la pandemia en su sueldo", ha destacado.

"Valoramos de forma positiva aplicar un 2% a las retribuciones de los empleados públicos porque veníamos de una posición en la que solo se incrementaban las retribuciones básicas", ha valorado Pep Ginard, secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO y portavoz del área pública. "Ahora bien, nosotros planteábamos un acuerdo de tres patas de las que solo se ha cumplido la reducción de la temporalidad de los empleados públicos", ha señalado Ginard, al tiempo que ha recordado que pese a la subida salarial "no se recupera el poder adquisitivo que los empleados públicos vienen perdiendo año tras año".

"Es un día agridulce", ha ilustrado Miguel Lázaro, del sindicato médico SIMEBAL. "Es dulce porque el Govern va a cumplir ese 2% que viene negociado de Madrid. Pero tenemos memoria y nos acordamos del recortazo que sufrimos anteriormente y que no hemos recuperado. Espero que esa voluntad negociadora del Govern continúe porque queda año y medio de legislatura y el colectivo médico tiene muchas cosas pendientes que negociar. Hasta ahora no se siente bien tratado a nivel retributivo", ha sentenciado Lázaro.

La lectura más positiva ha venido de Jorge Tera, de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad. "El acuerdo es una muestra de que existe la recuperación económica. Y tranquiliza a los sectores sanitarios y educativos, que han vivido dos años convulsos. Es un punto de partida para seguir trabajando y negociar otras muchas cuestiones que nos quedan pendientes", ha indicado.

El Stei Intersindical ha criticado en su perfil de Twitter "la foto" que sindicatos y Govern se han hecho para rubricar el acuerdo, al tiempo que se ha reafirmado en su rechazo a un acuerdo que implica "un incremento sobre una cantidad recortada".

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han firmado en representación del Govern el documento que fija una subida salarial para 44.000 trabajadores públicos de Balears, incluyendo personal funcionario, estatutario y laboral de la administración de la comunidad autónoma.

"Desde 2015 se han subido los salarios más de un 10% y se han contratado más de seis mil trabajadores, dos mil de ellos en época de pandemia", ha recordado Sánchez. Garrido, por su parte, se ha comprometido a convocar las mesas sectoriales "para avanzar en los derechos de los trabajadores públicos de la comunidad".