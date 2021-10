El actual coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, ha asegurado que en su determinación de no presentarse a la reelección en el cargo en el congreso de noviembre "no hay una pugna" con el recién elegido como candidato del partido al Parlament, Lluís Apesteguia, y ha aseverado que se trata de una "decisión personal pensando en el proyecto".

En rueda de prensa, Noguera ha explicado el porqué de su decisión y ha insistido en su "buena relación" con Apesteguia, pero ha subrayado que la imagen del partido "no debe ser uniforme". "Se trata de una opinión personal pero el partido deber estar representado por hombres y mujeres", ha dicho.

En este sentido, el coordinador ecosoberanista ha considerado que el próximo dirigente "debe ser una mujer". "Hacía tiempo que lo pensaba, pero no quería condicionar, que si surgían candidatos hombres, el coordinador no podía seguir siendo otro", ha explicado.

Noguera comunicó su decisión este lunes por la tarde a la Comisión Ejecutiva, después de las primarias celebradas este fin de semana en las que además de Apesteguia como candidato al Parlament, Jaume Alzamora fue elegido como candidato al Consell de Mallorca y Neus Truyol, al Ayuntamiento de Palma.

En sus justificaciones para no presentarse a la reelección, Noguera, ex alcalde de Palma, ha recordado que cuando decidió en noviembre de 2019 ser el coordinador lo hizo con la voluntad de responder ante todo lo que el partido le había dado. "No quería poder o ambición. Fue un acto de amor al proyecto de partido", ha remarcado.

"En ese momento, lo hice para ayudar al partido, que estaba en un momento vulnerable como resultado de unas negociaciones cansadas del Pacte", ha recordado, mientras ha ahondado en que "no se han sentido cuestionado" en ningún momento y cuando se hizo con el cargo de coordinador de MÉS lo hizo "sin la ambición de ser el candidato a 2023".

En su coordinación se marcó cuatro objetivos, que este martes ha desgranado. Primero, el que Més pasara de ser una coalición a ser un partido, "algo que se hará en noviembre cuando se aprueben los estatutos". Segundo, la creación de una organización juvenil de referencia, que ha supuesto la creación de Mallorca Nova. Tercero, la presentación de una marca estable dentro de Més para ir a las Elecciones Generales, algo que Noguera ha calificado como "imprescindible para nosotros y para nuestras islas". Cuarto, plantear el proyecto de Més más allá de las elecciones, "pensando en Mallorca dentro de 15 o 20 años para tener más profundidad".

Además de destacar el trabajo "brillante" del senador de designación autonómica por Baleares, Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, no ha dudado en dar su nombre para que fuese el candidato a las Generales. "Me gustaría que dé ese paso", ha dicho.

Por último, ha abundado en que "cualquiera se puede presentar a la coordinación del partido". "Mi postura es que debe ser una mujer, pero eso no lo decido yo. Yo tenía el apoyo bastante unánime para hacerlo pero considero que el partido debe tener diversidad. La Ejecutiva debe reflejarlo", ha finalizado.