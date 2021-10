Més per Mallorca presentará una iniciativa para eliminar la zona de extracción de arena de Banyalbufar

El portavoz de la entidad ecosoberanista, Josep Ferrà, declara que las anteriores actuaciones “ya habían dejado claro que no son eficientes”. En esa línea, ha querido dar su apoyo al Govern y a la Comisión Balear de Medio Ambiente. "Supone una destrucción del mar balear porque no solo ataca al sistema ecológico de nuestra costa, sino que impulsa una acción que no da resultados". Pide que no ocurra con este tema lo que ya pasó con Aena y la ampliación del aeropuerto: "Pese a haber un compromiso, nos encontramos otra vez con que las palabras quedan en nada".

La portavoz adjunta de Podemos en el Parlament, Maria Esperança Sans, relata que "nos parece incoherente querer regenerar una playa yendo a escarbar en el fondo marino" porque sería un ataque directo a la biodiversidad. Por eso, reclama un debate serio porque "tenemos que plantear cómo prevenimos estas agitaciones provocadas por el cambio climático y cómo reconstruimos mejor". Sans ha querido "poner en valor" el trabajo del ministerio de Transición Ecológica porque ya hicieron, junto a la UIB, un estudio de los efectos que tendrá el cambio climático. "Daremos apoyo a todo lo que sea ir en contra de los atentados contra el medio ambiente y la biodiversidad de nuestra comunidad autónoma", añadió.

Josep Melià, de El Pi, afirma que aún no conoce los detalles de esta posible intervención, pero argumenta que “todo depende del volumen” porque “si se trata de una actuación puntual de detalle nos parecería correcta porque hay muchas playas en Mallorca que tienen una necesidad de ser regeneradas e incrementar su arena”. Ha recordado que “Baleares vive del turismo”, por lo que mientras esto no suponga graves consecuencias ambientales y sea compatible con el medio ambiente, “no nos parece mal que sea una actuación quirúrgica, aunque no puede ser una medida generalizada”.

PP, Ciudadanos y Vox no han hecho ninguna aclaración al respecto, pero los populares confiesan que aún deben valorar los hechos porque no saben en qué consiste exactamente el plan: "Como cualquier tema, miraremos por el sentido más favorable del interés general".