La Asociación Española Contra el Cáncer en Balears ha recibido el donativo de 4.240 euros conseguido en el reto Yes With Cancer Mallorca 360 Non Stop, que se celebró en octubre de 2020 y cuyo objetivo era captar fondos para ayudar a pacientes oncológicos que estuvieran pasando por una situación económica difícil debido a la pandemia de la covid-19.

La prueba deportiva que llevó a cabo el director deportivo de la ONG Yes With Cancer, Manuel Martínez, consistía en un ultra triatlón: 10 kilómetros a nado en mar abierto, 300 kilómetros en bicicleta y 50 kilómetros de carrera; sin paradas y en el menor tiempo posible, tuvo lugar en octubre del año pasado. Para completar el reto principal, en el que colaboró el centro comercial Fan, Yes With Cancer vendió material deportivo especial con la imagen de este desafío y también organizó un triatlón en las instalaciones de Campus Esport, en la Universitat de les Illes Balears (UIB).