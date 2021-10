El Foro Mallorca Turismo Plus regresa al Club Diario de Mallorca en una jornada que servirá para el análisis de la recuperación del sector de cara al año 2022. La convocatoria de este año reunirá a diferentes expertos en un formato dinámico que arrancará con la presentación del informe Deloitte sobre Recuperación del Sector Hotelero. Seguidamente tendrá lugar la mesa redonda en la que diferentes expertos debatirán sobre la situación de la industria turística en el corto plazo. En concreto, los participantes aportarán sus conocimientos y opiniones sobre una posible recuperación del sector de cara a 2022. El Foro Mallorca Turismo Plus cuenta en esta edición con el patrocinio de RIU Hotels, Fundación Mallorca Turismo, CaixaBank y Vueling; y el copatrocinio de Deloitte, FEHM y HO Group. El evento tendrá lugar el 25 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Club Diario de Mallorca.

La irrupción de la pandemia en el primer trimestre de 2020 ha tenido graves consecuencias en el sector turístico y en economías como la balear, altamente dependientes de esta actividad económica. Tras vivir dos temporadas totalmente atípicas, el buen ritmo de la vacunación y los datos esperanzadores de la pandemia hacen vislumbrar la recuperación de la industria turística. Sin duda, ésta es ahora la mayor preocupación de todos los agentes implicados en el sector. Por ello, el Foro Mallorca Turismo Plus de 2021 se centrará en este aspecto y lo hará de la mano de nombres y empresas destacadas del sector. Por otro lado, se pondrán sobre la mesa las implicaciones y cambios que ha traído la pandemia en la forma de hacer turismo y los nuevos retos que se presentan.

El evento, presentado y moderado por Toni Munar, dará comienzo a las 18:30 horas y, tras la recepción de invitados, tendrá lugar la salutación a cargo de Marisa Goñi, directora de este periódico. Seguidamente, tendrá lugar la presentación del Informe Deloitte sobre Recuperación del Sector Hotelero a cargo de Tamara Rodríguez. En su intervención, titulada Recuperación del mercado hotelero balear. Situación y perspectivas, Rodríguez analizará la reactivación reciente experimentada al tiempo que perfilará cuáles son las perspectivas de consolidación de la recuperación de mercado hotelero balear. Así mismo, Rodríguez reflexionará sobre los patrones de recuperación del sector, poniendo especial atención en las oportunidades de consolidación, reconfiguración y mejora competitiva de la planta hotelera.

Una vez finalizada esta exposición, el acto continuará con el debate titulado 2022: ¿Recuperación?, en el que intervendrán María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears; Ian Livesey, director de Operaciones de Tui para España; María Frontera, presidenta de la Federación Hotelera de Balears; Calum Laming, Chief Customer Officer de Vueling; Arturo Gayoso, Socio Financial Advisory de Deloitte. Andreu Serra, presidente de la Fundación Mallorca Turismo, cerrará la jornada. Seguidamente, se servirá un cóctel en los jardines de Diario de Mallorca. Diario de Mallorca ofrecerá una amplia cobertura informativa del Foro Mallorca Turismo Plus. En nuestra edición del 26 de octubre se ofrecerá un resumen de lo ocurrido durante la jornada y el próximo 30 de octubre se publicará el especial Foro Mallorca Turismo Plus.