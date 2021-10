En contra | Djamila Celina: «‘Playboy’ demuestra que el cuerpo de una mujer es arte»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cuántos títulos de belleza ha ganado?»

Siete u ocho, pero soy la primera Mrs. Europa con pelo rosa, que llevo desde hace cuatro años porque tengo un contrato con L’Oréal para representar ese color.

La DJ más Sexy no es un título feminista.

Las feministas se enfadan, piensan que has de estar encasillada y no salirte de tu cajita. Mola tomar parte en un concurso de belleza, y ganarlo sin medir 1.80 ni ser rubia con ojos azules.

¿Podemos desvelar que vive en una de las mansiones más grandes de Son Vida?

Sí, vivimos aquí porque es el Beverly Hills de Mallorca.

¿Y por qué Mallorca?

Para disfrutar del sol. Mi marido y yo tenemos una empresa textil en Alemania, y tres años atrás decidimos dirigirla desde Mallorca.

Viene de ganar el título de Mrs. Europa en Grecia.

Es un concurso de belleza para mujeres de más de 25 años, porque 30 son los nuevos 20. Desfilamos en bikini y en traje nacional, nos entrevistan. Me decepcionó que muchas participantes no hablaran una palabra de inglés.

¿Mrs. Europa es más duro que Miss Holanda?

Más duro, definitivamente. Son un montón de países y de mujeres bellas, que además ya saben cómo ganar un concurso.

También ganó usted el equivalente holandés de ‘Supervivientes’.

Primero hice un reality al estilo de Las Kardashian, con mi esposo y mi hijo. Después grabé en Panamá el equivalente a Supervivientes, que allí llamábamos Queens of the Jungle. Son cuatro mujeres y cuatro hombres gays, no hay relaciones sentimentales. Decían que me hundiría por mi apariencia física, y gané.

¿La portada de ‘Playboy’ es pornografía?

La revista ya no lleva desnudos, solo enseñé la parte de arriba. Playboy demuestra que el cuerpo de una mujer es arte, todas las personas tienen belleza corporal.

¿Qué música mezcla como DJ?

Progressive House y EDM, Electronic Dance Music. Necesitas estar auténticamente borracho a las cuatro de la madrugada para tener la energía suficiente y bailarla. Es demasiado, si la escucho una hora seguida yo misma, tengo que meterme en la cama. El ambiente DJ es un mundo de hombres, una mujer necesita ponerse a prueba.

¿El confinamiento mató a los DJs?

Así fue en general, pero tuve la suerte de fichar por Universal y reconvertirme en cantante.

¿Quiere ser la nueva Shakira?

Quiero ser la nueva Anitta.

¿Su primera canción ‘Fak It’ significa lo que me temo?

Sí, soy una provocadora y me gusta decir tacos. «Puta» es ahora mi palabra española favorita y hemos presentado el videoclip a concurso al Mallorca Film Festival, porque lo grabamos en la isla. En Holanda fue un éxito y escaló a la cuarta posición.

Precisamente el asunto más candente ahora mismo en España es la abolición de la prostitución.

Me muevo en una postura ambigua, porque soy holandesa y tenemos el Distrito Rojo de Amsterdam. En mi país hay mujeres que se dedican a la prostitución sin ser obligadas a ello. Son free lance, y han de cumplir mil reglas muy estrictas. No lo encuentro normal, pero la cosa cambia cuando es una libre elección.

Las adolescentes se deprimen cuando ven fotos de mujeres como usted en Instagram.

Lo sé, por eso en mis redes sociales no utilizo filtros. Aparezco tal como soy para explicarles que está OK así. En Instagram utilicé el eslogan «No soy perfecta, solo soy yo», que puede servir a las jóvenes que quieran imitarme.

¿Podría estar usted una hora sin posar para una cámara?

Sí, y me encanta. Los domingos me desprendo de mi teléfono y ni lo toco. Me da paz.

La vida le ha tratado bien.

Sí, me siento afortunada y muy feliz en estos momentos. Para ser honesta, los holandeses no saben qué es una vida dura. No venimos de Rusia, Ucrania, Bulgaria o África.

¿El cuerpo dura para siempre?

Con cirugía estética, sí. En el momento en que lo necesite, me voy con el doctor Rubí. Es mi vecino.

¿El cirujano estético es el mejor amigo de la belleza?

Si no estás feliz con algo de tu cuerpo y quieres cambiarlo, adelante. Yo solo me he puesto pecho. Ni botox ni nada. Aunque en Holanda me acusan de haberme hecho más cosas, no es así.