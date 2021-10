Educación insiste en mantener la mascarilla en el patio pese a las firmas que piden retirarla

En un comunicado, la organización asegura que comunidades como Madrid ya han retirado la obligatoriedad de la mascarilla, y otras como Valencia lo harán dentro de unos días.

Sin embargo, March ha considerado "discutible" que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido levantar la medida. A la líder del Ejecutivo madrileño, March le ha recordado que la norma estatal dice que se puede estar en el patio sin mascarilla solo si se mantiene la distancia.

"No deberíamos tomar decisiones que no se corresponden a la realidad", ha manifestado March en relación a esta norma y al anuncio de Ayuso. "No es muy prudente que se dé una decisión unilateral por parte de una comunidad autónoma, necesitamos coexistencia entre todas las comunidades", ha añadido el conseller, a la vez que ha lamentado que "no puede ser que los que decían que abrir las escuelas sería una catástrofe, ahora quieren quitar la mascarilla".

"Vamos a ser prudentes: las escuelas han funcionado y los niños no se quejan de las mascarillas", ha zanjado el titular de Educación, preguntado por las medidas de seguridad en los colegios.

Sin embargo, la entidad Mascareta al Pati No ha asegurado que se trata de "una medida política". "Si tan importante fuera la mascarilla en el patio, toda Europa la llevaría. Y no es así", ha manifestado la plataforma. Además, la organización ha recordado que la OMS desaconseja el uso de la mascarilla en el recreo mientras los niños juegan y corren, y ha advertido que estudiarán movilizaciones para la semana que viene.

Pese a todo esto, el conseller de Educación ha optado por la "prudencia" y ha explicado que en el patio los niños también meriendan, por lo que permanecen sin mascarilla durante el tiempo que tardan en comer.

Preguntado por el brote con 77 afectados en un centro educativo de Balears, el titular de Educación se ha limitado a decir que "las medidas son las que se aprobaron y las que funcionan", y que les preocupa "que se apliquen bien los protocolos" y que no se dé en los colegios "un relajamiento de las normas y de las actitudes".

Aún así, ha pedido poner en valor el "éxito colectivo" de las escuelas de las Islas al mantenerse abiertas en el curso académico pasado, mientras que otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda o Estados Unidos las cerraron.