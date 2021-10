La celebración ayer del día Internacional de la Prueba del VIH es fundamental para poder adoptar la estrategia más adecuada para cuidarse y proteger a las otras personas.

Así, hay diez razones sólidas para hacerse esa prueba: En España una de cada cinco personas con VIH desconoce que esté infectada; la infección no da ningún síntoma hasta pasados unos años; es mejor «saber» que desconocer; el 51 % de las personas diagnosticadas de VIH en Balears ha tenido un diagnóstico tardío; el retraso en el diagnóstico empeora la calidad de vida; no existe cura, pero sí un tratamiento muy efectivo; las personas con VIH en seguimiento médico tienen una buena calidad y expectativa de vida; iniciar el tratamiento lo antes posible puede hacer que la transmisión del virus prácticamente desaparezca; un análisis rutinario de sangre no la detecta y, por último, se puede evitar transmitir la infección a otras personas si sabes que eres portador.