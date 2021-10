La ONCE presentó ayer su programa de actividades, que se desarrollará desde hoy hasta el sábado, con motivo de la ‘Semana de la ONCE 2021’. La programación arranca con un encuentro del Grupo Social ONCE en Ibiza. Después, se llevará a cabo la mesa redonda ‘Viviendo experiencias de nuestros paralímpicos’.

El viernes habrá un encuentro en Menorca, donde se presentará un informe sobre la brecha de género en discapacidad.

Por último, el sábado, Día de la ONCE, la jornada se celebrará en el parque Marineland. Habrá numerosas actividades, como talleres de sensibilización, un circuito guiado por todas las instalaciones, actuaciones de delfines y loros o visita a la tortuga ciega, que se encuentra en las instalaciones del parque.