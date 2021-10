«Educar la mirada es esencial para desarrollar el pensamiento crítico»

José Carlos Ruiz (Córdoba, 1975) ofrece hoy una conferencia en la que hablará de los retos de la educación hipermoderna, pensamiento crítico, omnipantalla y construcción de las identidades de los jóvenes en el mundo digital. La ponencia, impulsada por la Oficina Anticorrupción en el marco de su proyecto educativo, tendrá lugar a las 19:15 horas en el Conservatorio Superior de Música.

¿Cómo vinculará la filosofía y la educación en su ponencia?

Hablaré sobre cómo enfocar los procesos educativos contemporáneos para que nuestros jóvenes tengan una educación dentro de la hipermodernidad basada en el pensamiento crítico. También hablaré sobre qué habilidades sociales y laborales se están demandando y sobre cómo se forja la identidad de los jóvenes con la omnipantalla.

A menudo habla sobre los retos educativos del siglo XXI. ¿Cuáles son?

Hay muchos, pero el más difícil tiene que ver con la construcción de la identidad. Antes era un proceso mimético por cercanía. Se ceñía a cuestiones reales y cercanas al niño, como sus padres, sus abuelos o incluso la televisión que se consumía.

¿Ya no es así?

Ahora, están ganando la batalla los procesos de globalización que se filtran a través de la pantalla. Por eso, el reto es que la personalidad de los niños se construya anclada a la realidad, y no al plano digital. De no ser así, tendrán muchos problemas para interactuar en sociedad.

¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico en las aulas?

El pensamiento crítico es una de las habilidades más demandadas. De hecho, en las leyes educativas ese concepto está grabado a fuego. Y para desarrollarlo, es fundamental educar la mirada. Los jóvenes pasan cada vez más tiempo en el mundo visual y digital, es inevitable que empecemos a hacer pedagogía de la mirada para ese tipo de narrativa. Y de momento no se está haciendo, aunque debería ser algo esencial desde Primaria.

¿Cómo se traduce eso al mundo digital de los jóvenes?

Al fin y al cabo da igual lo que consuman, mientras lo hagan con un análisis crítico. Me da igual que consumas a Ibai, mientras sepas lo que hay detrás de Ibai. El joven tiene que saber que es una excepción, que no forma parte de lo normal, y que no se puede utilizar como ejemplo en el mundo laboral. El problema es cuando los influencers se convierten en lo que quieren ser los más pequeños. Se alejan de la realidad.

¿Qué papel tienen las familias en todo esto?

Sin duda tienen un papel fundamental. Todo el mundo en casa tiene que saber que es un modelo de ejemplaridad. A veces se nos olvida, pero hay que ser conscientes de que somos un ejemplo para los niños.

¿A quién invita a asistir a su conferencia hoy?

A padres, madres, profesores y a toda la comunidad educativa. Y a todos ellos, les diría que potencien al máximo el pensamiento crítico de los niños; que no pierdan la curiosidad, ni la capacidad de asombrarse por las cosas que ocurren en el plano de la realidad. Ser capaces de entender la diferencia entre lo real y lo digital es fundamental. Eso, junto a la perspectiva curiosa de las cosas y aprender a hacer buenas preguntas son señas de identidad esenciales que hay que trabajar con los más jóvenes.