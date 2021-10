El PSIB acusa al PP de "menospreciar" las instituciones de Baleares con la presentación del REB en el Senado

Sobre la presentación del nuevo REB, Prohens ha detallado que se trata del mismo documento firmado por Armengol en 2019 y que los senadores pondrán en marcha el próximo miércoles. La presidenta del PP ha declarado que se tiene que aprobar en el Congreso y en el Senado, “no en la capilla del Consolat”: “Imagino que se han equivocado. Dudo que no sepan dónde se aprueban las leyes. Esperamos que el PSOE vote sí porque si no lo hacen tendrán dificultades para encontrar excusas", ha señalado. Prohens defiende que la parte fiscal del REB tiene que llegar ahora porque es el momento idóneo. "Supondría una bajada del 90% de los impuestos a empresas y autónomos. Decir que no sería insultar a los ciudadanos", ha añadido.

Pons ha comentado que están "satisfechos" con estos presupuestos porque están dentro de "un marco macroeconómico de recuperación" que se junta con la buena respuesta de vacunación y la recuperación del turismo: "A finales de año esperamos llegar a una situación como la que teníamos antes de la pandemia. Estas cifras son importantes porque significan el mayor gasto social de la historia para llevar a cabo la transformación económica y digital". Asimismo, ha dicho que estos presupuestos buscan "soluciones para aquellas familias que lo están pasando mal, sobre todo a raíz de la subida del precio de la luz" y apuesta por los jóvenes con más de 12.000 millones. "Suponen una clara diferencia a la hora de gobernar porque, pese a la situación difícil de Balears, ha habido una repuesta de cohesión y ayuda social. Recuerdo que Balears fue la primera en pagar los 855 millones de ayudas para las empresas, algo que la ministra Montero elogió", ha matizado.

Prohens rechaza esta visión de los presupuestos, que califica de "dardo a la reactivación económica". Añade que son "pésimos para Balears y un insulto a los ciudadanos" porque Sánchez "tiene inquina con Ayuso, pero también con Francina y las Islas". Ha defendido que estos presupuestos suponen una disminución en otras inversiones, lo que significa un “trilerismo presupuestario”.

"Sánchez y Montero recortan 30 millones en inversiones directas y dejan sin convenio de carreteras y ferroviario. Es un problema capital de Balears, y la gran perjudicada es Palma porque no se podrán mejorar los accesos por carretera en un momento en el que vivimos un “caos circulatorio” durante todo el año. Son dineros robados por Sánchez en carreteras. Una gran mentira que Armengol ha intentado vender a los medios y ciudadanos porque la realidad es que no estamos por encima de la media en inversión por habitante", ha detallado Prohens.

La popular ha hecho hincapié en la idea de que "nos freirán a impuestos por sus bonos electoralistas y los acabarán pagando las familias y las clases medias". Además, ha aprovechado para recordar la subida de la cuota de autónomos de entre 96 y 225 euros. Según los nuevos cálculos de cotización, la subida para la gran mayoría de los autónomos será de ocho euros al mes (96 al año), y de 18,7 euros al mes (225 euros al año) para los autónomos societarios.

El senador y portavoz del PSIB, Cosme Bonet, ha argumentado que "tendemos a fijarnos en las inversiones territorializadas, pero hay muchas otras que también son importantes": "Balears nunca había recibido tantos recursos del Estado como con el gobierno de Pedro Sánchez. Esto supone la mayor cifra de ayudas a empresas y autónomos. La sintonía entre Armengol y Sánchez es buena y está dando sus frutos". Ha reivindicado que esto "beneficia" a los ciudadanos porque el PSOE tiene "un gran compromiso con las Islas".

No obstante, ha recuperado el régimen transitorio firmado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Francesc Antich, "que luego fue paralizado por Bauzà y Rajoy". Por ello, declara Bonet, este nuevo REB deja "descolocado" al Partido Popular. "Siguen enfrascados en el cuanto peor, mejor y solo utilizan excusas para decir no a los presupuestos. Supera sus expectativas porque es evidente que son históricos y cumplen con el compromiso del Gobierno".