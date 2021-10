La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha defendido este jueves que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 sirven para "hacer justicia con las Islas Baleares" porque se trata de una "muy buena noticia para todos los ciudadanos". Calvo ha aprovechado la comparecencia para destacar que la inversión está "muy por encima de la media española": "Estos presupuestos suponen una inversión para las islas de 680 millones de euros, un 34 % más que este año".

Calvo ha confesado que, desde su punto de vista, la idea de que el Gobierno "trata mal" a Baleares es tener una mirada "desenfocada e incompleta" porque "hemos recibido 855 millones de los fondos estatales y hace cuatro años no existía el descuento de residente". Por ello, ha defendido que estos presupuestos son la "diferenciación política a la hora de abordar una crisis, a diferencia de la austeridad" en referencia a la gestión del PP en 2008.

Ha añadido que esta no es una "recuperación a cualquier precio" porque va a significar "certeza, estabilidad, futuro y seguridad". Asimismo, ha querido recordar que los Fondos Europeos son gracias al "éxito de las negociaciones de Pedro Sánchez en Europa".

La división de las inversiones para 2020 quedaría, por tanto, con 172 millones para la inversión directa, 268 al transporte aéreo y marítimo, 183 millones al factor de insularidad, 4,5 a políticas de viviendas de alquiler, 50 millones de la Estrategia de Resiliencia Turística y 2 millones a la regeneración de aguas.

La delegada del Gobierno ha declarado que estos son "unos presupuestos para una recuperación justa" en los que han puesto la mira en los sectores más jóvenes de la población. Por ello, ha recordado que, para los jóvenes de las islas, se han añadido algunas partidas específicas como los 60 millones para el acceso a la vivienda, 9.000 becas para estudiantes, unos 70 millones en orientación educativa y formativa, y el "Bonus Lloguer Jove". También ha querido recordar que cerca de 13.000 jóvenes podrán disfrutar del "Bonus Jove Cultural".

Por otro lado, las pensiones no contributivas aumentarán un 3 %, lo que supondrá más de 46 millones de euros para casi 8000 personas mayores de las islas, 30.500 plazas de ocupación pública y 686.000 euros en formación para la ocupación de las administraciones públicas.

En referencia a las infraestructuras del Estado en las islas, Calvo ha señalado que 95 millones serán para la mejora de la seguridad y la digitalización de los aeropuertos, 44 millones para los proyectos de los puertos de Ibiza y Palma, 11,5 para el Pla Crece, 3,5 para la nueva sede del SOCIB, uno para la reforma de la depuradora Palma II y 2 más para la renovación del centro penitenciario de Mallorca.

La delegada ha hablado del nuevo convenio de carreteras entre el Estado y el Consell de Mallorca, y ha afirmado que las relaciones están "avanzadas" y pide a Cladera que no "desista" en la tarea de conseguirlo: "No es un convenio que esté listo ni que se haya incluido en estos presupuestos, pero esto no significa que no pueda haber uno".