Aviación Civil concluye que el descuento para residentes se aplica correctamente

Los descuentos para residentes en el precio del billete de avión, al que tienen derecho los baleares, están siendo aplicados correctamente por parte de las compañías aéreas, según ha comunicado al Govern la Dirección General de Aviación Civil, después de haber realizado tres rondas de comprobaciones. Aunque se admite que en un primer momento se descubrieron algunas irregularidades, se destaca que las aerolíneas las corrigieron posteriormente, sin que ahora se detecte ningún incumplimiento de la normativa.

Estas conclusiones han sido expuestas por el director general de Aviación Civil, Raúl Medina, dependiente del ministerio de Transportes, en una carta remitida el mes pasado al director general de Consumo del Govern, Félix Alonso.

Tras aprobar el Ejecutivo estatal en 2018 un aumento del descuento para residentes que pasó del 50% al 75%, diversas organizaciones denunciaron posteriormente un incremento en los precios de las aerolíneas cuando la compra del billete se realizaba desde las islas, llevando el tema incluso ante Bruselas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó en 2020 un estudio sobre este tema, con la conclusión de que el precio del billete de avión en las rutas entre Balears y la península se había n encarecido un 40% para los residentes, y solo un 7% para los no residentes, confirmando así las denuncias que se habían realizado.

El Ministerio señala que se han realizado tres rondas de controles, sin ver deficiencias en las dos últimas

Para frenar este problema, se determinó que en las compras por internet las aerolíneas no pudieran preguntar si el cliente era un residente en Balears hasta el final del proceso, de forma que no se le pudiera aplicar precios diferentes al de los clientes de la península.

Denuncias ante Aviación Civil

Ante las denuncias que la Dirección General de Consumo comenzó a recibir respecto a que este procedimiento no se estaba aplicando correctamente por parte de algunas aerolíneas, su responsable las trasladó hasta Aviación Civil, que es el organismo con competencias sancionadoras en esta materia.

La respuesta del director general de este departamento estatal llegó el pasado mes de septiembre. En la carta que Raúl Medina ha dirigido a Félix Alonso, afirma que se han venido realizando diversas comprobaciones y que en la primera «constatamos hechos similares a los reportados», es decir que sí aparecían irregularidades a la hora de aplicar el descuento.

Ante estos hechos, «se contacto de forma inmediata con las compañías aéreas afectadas para establecer grupos de trabajo y un calendario que llevara a solucionar, a la mayor brevedad, los problemas técnicos encontrados en la implementación de la normativa. Una vez que las compañías comunicaron que habían solucionado los problemas, en una segunda ronda de comprobaciones esta Dirección General constató que efectivamente se habían modificado satisfactoriamente todos los sistemas», según afirma Raúl Medina.

Verano sin incumplimientos

El responsable de Aviación Civil añade en su carta al titular balear de Consumo que «a lo largo de la temporada de verano se han realizado nuevas actuaciones para verificar que el requisito seguía cumpliéndose. Como resultado de todas estas comprobaciones, le informo que esta Dirección General no detecta, a día de hoy, incumplimientos de la normativa por parte de las compañías aéreas».

Desde la Administración autonómica se valora que la situación haya quedado normalizada, pero Félix Alonso advierte de que su departamento va a seguir desarrollando controles sobre la forma en la que se solicitan los datos a los residentes, con el fin de garantizar que éstos se benefician adecuadamente del descuento aprobado por el Gobierno central. De este modo, se apunta que cualquier comportamiento irregular será comunicado a Aviación Civil, que es el organismo competente en esta materia.

Consumo pone la lupa sobre las aerolíneas

La Dirección General de Consumo tiene la lupa puesta sobre las compañías aéreas por la trascendencia que éstas tienen en la conectividad de Balears, según señala su titular, Félix Alonso. Recuerda que ya se trasladaron al ministerio de Transportes los casos en los que algunas aerolíneas no quisieron compensar a los clientes que no pudieron hacer uso de los vuelos para los que tenían billete a causa de la pandemia, o los expedientes abiertos por no ofrecer un teléfono gratuito.