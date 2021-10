El aeropuerto de Palma no reabrirá su parking 'low cost' hasta 2022

Aena retrasará la apertura del aparcamiento de larga estancia de Son Sant Joan hasta 2022 «por falta de demanda», argumentó ayer una portavoz del gestor aeroportuario. Este párking, considerablemente más económico que el general, se cerró como consecuencia de la caída de la actividad durante la pandemia.

CCOO criticó ayer que Aena «mantiene el pago del 70% del contrato a Saba, la empresa concesionaria», pese a que la instalación está clausurada. Asimismo, el sindicato subrayó que el gestor «genera más recaudación» porque parte de los usuarios que elegían el aparcamiento de larga estancia utilizan ahora el general, donde las reservas son «mucho más caras».

Aena no especificó en qué mes reabrirá la larga estancia, aunque previsiblemente no lo hará hasta que no haya un flujo importante de viajes por parte de residentes en la isla, principales usuarios de la infraestructura.

La diferencia de precios es sustancial. Dejar el vehículo en el aparcamiento de larga estancia costaba en torno a seis euros por día. Hacerlo en el párking general cuesta dieciséis euros con reserva previa y 21 si no se cumplimenta este trámite. El precio es más bajo en función del número de días que se reserve, pero en conjunto exige un mayor esfuerzo para el bolsillo de los usuarios.

CCOO denunció la «caótica gestión» del aparcamiento del aeropuerto. «Las instalaciones se han deteriorado por falta de mantenimiento mientras el volumen de trabajo ha aumentado enormemente en los últimos meses», lamentó. «Barreras que no funcionan en las salidas. Pagos que no se pueden realizar y que acaban generando grandes atascos», añadió, al tiempo que indicó que «el último fin de semana de septiembre fue totalmente caótico».

CCOO describe "grandes atascos" por "el deterioro de las instalaciones" y Aena habla de "incidencias" en "momentos puntuales"

En este sentido, Aena indicó que «en momentos puntuales puede haber alguna incidencia, pero no ha habido nada fuera de lo habitual».

Acceso libre a las terminales

El Gobierno acordó ayer suprimir los límites de acceso a los aeropuertos, adoptados para prevenir contagios en plena pandemia, con lo que «familiares y amigos» podrán volver a acompañar a los pasajeros hasta las terminales desde este viernes.