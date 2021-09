Son Espases recuperará todos sus quirófanos a mediados de octubre

Si la situación epidemiológica no se tuerce, Son Espases recuperará el ritmo de operaciones programadas anterior a la pandemia a mediados del próximo mes de octubre, han asegurado fuentes del hospital de referencia recalcando como condición sine qua non para esa vuelta a la normalidad quirúrgica que las enfermeras y los anestesistas que en estos momentos tienen que dedicarse a atender pacientes críticos covid y no covid puedan liberarse de estas tareas para dedicarse a recortar las desbordadas listas de espera quirúrgica.