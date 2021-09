La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, comparecerá, a petición propia, en el próximo pleno del Parlament para explicar el acuerdo de la reunión de la Comisión Mixta entre el Estado y Baleares en el que se fijó el factor de insularidad para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo ha aprobado este miércoles la Junta de Portavoces, que ha acordado los puntos del pleno de la Cámara balear que tendrá lugar el próximo 5 de octubre.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Mixto-MÉS per Menorca, Josep Castells, ha criticado que esta comparecencia se produzca "a última hora", puesto que "se vuelve a demostrar la importancia que le da el Govern al Parlament".

Castells ha avanzado que el Grupo Mixto llevará de nuevo al pleno "el tema de moda" del factor de insularidad, mediante una interpelación al Govern balear para conocer cómo va a gestionar estos recursos que estarán en los próximos PGE. "No hay tiempo que perder", ha añadido.

Respecto al factor de insularidad, la portavoz parlamentaria del PSIB, Pilar Costa, ha pedido al PP que se pronuncie sobre si votarán a favor o en contra de los próximos PGE que llevarán el factor de insularidad dotado con 183 millones de euros.

Dos iniciativas, a debate

Además de estos puntos en torno al Régimen Especial de Baleares (REB), el Parlament debatirá en el próximo pleno una iniciativa presentada por MÉS per Mallorca, relativa al tratamiento de las casas de apuestas y juegos, y una de Unidas Podemos, sobre la regulación de los precios del alquiler.

En cuanto a la PNL de MÉS, la propuesta pretende luchar contra la proliferación de salas de juego y apuestas en línea dificultando el acceso de los colectivos más vulnerables a este tipo de negocios. La PNL pide que el Estado no permita el uso de tarjeta de pago a crédito en las apuestas, loterías y juegos de azar sobre todo en su versión en línea.

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha recalcado que "las casas de apuestas aumentan día a día sus beneficios mientras que dejan a las personas afectadas, las familias y al conjunto de la sociedad las consecuencias en calidad de vida y aspectos sociales de esta adicción".

La misma iniciativa también reclama que el Estado elimine la exención total en la aplicación del IVA a las loterías, juegos de azar y apuestas, y que module la aplicación del IVA teniendo en cuenta su capacidad de adicción de cada modalidad de juego. Según Ensenyat, "es una barbaridad cobrar el IVA por una barra de pan y en cambio que las apuestas no estén gravadas por este impuesto".

Respecto a la iniciativa de Unidas Podemos, la PNL pide asegurar que la próxima Ley de Vivienda estatal "blinde la función social de la vivienda y reafirme el cumplimiento efectivo del respeto por el derecho a una vivienda digna, incluyendo el acceso a los suministros básicos".

"Tenemos que regular ya los precios abusivos de los alquileres. Esperamos el apoyo de todos los partidos políticos e instaremos a la presidenta Armengol a que presione a sus homólogos de Madrid", ha explicado el portavoz parlamentario de la formación, Alejandro López.

La iniciativa también pretende instar al Gobierno del Estado a que la próxima ley estatal regule los precios del alquiler para acabar con los precios abusivos y se considere finalmente la vivienda "como un bien esencial y no especulativo con el que los fondos buitre se forran a costa de la gente", ha señalado el portavoz.

López ha insistido en que la presidenta del Govern, Francina Armengol, haga entender a Madrid las dificultades de familias y jóvenes para emanciparse: "Debido a la negativa del PSOE a nivel estatal, creemos que lo que se debe hacer es instar y presionar para que entiendan que la regulación de los precios de los alquileres tendrá un impacto muy beneficioso en la vida de la ciudadanía".

La iniciativa que presenta Unidas Podemos incluye "legislar el mercado del alquiler de viviendas impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento", "garantizar un alquiler estable, seguro y asequible" y aumentar "el parque público de vivienda en alquiler social".

Fondos europeos

Respecto a los fondos europeos, Castells ha pedido que el debate sobre su gestión se traslade al Parlament y ha recordado que una comparecencia es "un acto informativo, no de debate político", en referencia a la comparecencia del conseller de Fondos Europeos, Miquel Company.

Sobre las críticas al Govern por la gestión de estos fondos, el portavoz del Grupo Unidas Podemos, Alejandro López, ha censurado el "juego" de la oposición "de intentar influir en un gobierno que no apoyan". Así, ha recordado que los fondos europeos son "un tema muy complejo" y que "el legislativo puede debatir lo que quiera".

"Lo que no creo que sea muy legítimo es no tener mayoría y criticar algo porque una mayoría de la Cámara no quiera o piense que el espacio es otro", ha explicado en referencia al debate de los fondos europeos.

Por su parte, la portavoz socialista ha asegurado que es "inminente" que se haga público el plan estratégico de los fondos europeos y ha lamentado que "el PP siga autoexcluido del Pacto de Reactivación", donde se debaten estas cuestiones. "Claro que habrá debate político", ha defendido Costa.