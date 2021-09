Sancionan a un abogado que apagó el teléfono los días de guardia

Un abogado adscrito al Colegio de Baleares no podrá ejercer su profesión durante un mes, debido a que cuando estaba de guardia apagó el teléfono, impidiendo que le avisaran para que acudiera a una asistencia judicial urgente. No fue una actuación puntual, sino que la fue repitiendo al menos durante cuatro jornadas distintas, en las que estaba obligado a actuar como abogado de oficio, tanto para atender a detenidos, como para asistir a víctimas. Sin embargo, esos días no realizó ninguna de las dos funciones, dado que fue imposible comunicar con él.