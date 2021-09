La sanitaria acusada de vender entradas a fiestas ilegales en Ibiza: "Yo solo hago de intermediaria"

Una auxiliar de enfermería de la unidad del covid del Hospital Can Misses es una de las personas que ha denunciado el Consell de Ibiza por su implicación en la organización o promoción de fiestas clandestinas en villas de Ibiza. La propia implicada admitió a Diario de Ibiza que es «consciente de que son ilegales», pero aseguró que no obtiene ningún beneficio y que solo actúa como intermediaria. No obstante, confiesa que ella reserva plazas en estas fiestas a través de pagos por Bizum, mientras que el Consell constata que los detectives que contrató para infiltrarse en estas fiestas le hicieron pagos a ella directamente.