"Prohens es una mujer que está apegada a los barrios y Armengol, la reina de las élites"

Maroto explica en esta entrevista la posición del PP sobre el acuerdo entre Baleares y Hacienda acerca de la inclusión del factor de la insularidad en los Presupuestos, además de comentar temas como las encuestas electorales favorables a los ‘populares’ y su posible atadura a VOX para gobernar, la renovación de la justicia o la tragedia de La Palma.

¿Es Marga Prohens el modelo ‘a la balear’ de Isabel Díaz Ayuso?

Soy un fan de Marga Prohens desde hace años. Es una mujer valiente, que habla claro, que ama a su tierra, que no se calla en Madrid de lo que hay que hacer, y que está pegada a los territorios. Es una mujer de los barrios, a diferencia de la reina de las élites, que es Armengol. Nos ha pedido al PP que la siguiente ley que se tramite sea el régimen fiscal balear, para que un empresario, un autónomo, una pyme, pueda desgravarse el 90% de la inversión de su negocio ya, no como ahora que está paralizado.

¿Cómo valora el acuerdo del Régimen Especial de Baleares?

El anuncio que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es parte de sus mentiras habituales. Solo hay una ministra que mienta más que él en su gobierno, la ministra de Hacienda. Decía que no se podía bajar el IVA de la luz porque Europa no lo dejaba, y el PP demostró que era falso. Cuando hace trampas con las inversiones de los territorios les falta al respeto. Es una cuestión que nos preocupa, y vamos a plantear una prueba del algodón: los socialistas se van a retratar el martes en el Senado, porque deberán votar a que en los Presupuestos de 2022 esté todo vuestro dinero pendiente y que no haya trampas.

Usted es senador por Castilla y León, zona de la ‘España vaciada’, y visita a Baleares, que se incluye en la ‘España que se llena’. ¿Puede haber un conflicto entre estas dos realidades en la próxima negociación para la financiación autonómica?

Todo lo contrario. El que no entienda que España es un país plural, diverso y que esa es su riqueza tiene un problema. Un buen médico hace diferentes diagnósticos para cada parte del cuerpo, y de la misma manera que en Baleares hace falta ayudar económicamente al que emprende, más que en la península, en otros territorios hay que ayudar a las zonas despobladas.

¿Se debería transformar el Senado como cámara territorial? ¿Realmente las comunidades tienen poder real para conseguir medidas?

La cámara territorial tiene importancia para lo que hoy quiero comprometerme aquí. No con palabras sino con hechos. Vamos a ser la voz en la defensa territorial de Balears porque nos ha convencido Marga Prohens, y porque la dirección nacional quiere respaldar al PP de las islas. El martes vamos a obligar a votar sí o no a que Balears recupere el dinero y desenmascarar las mentiras de Montero. La primera ley territorial que vamos a llevar es específica de Baleares. Esta es la utilidad que el PP da al Senado.

Quedan dos años hasta el final de la legislatura, pero las encuestas les sonríen. Sin embargo, la desintegración de Ciudadanos, según las encuestas, les ataría a VOX para formar gobierno.

Los ejemplos valen más que mil palabras. Isabel Díaz Ayuso es el ejemplo de que si votas dividido Sánchez se queda. El que más aplaude cuando alguien vota a VOX es Sánchez, y el ejemplo de Ayuso puede ser el antídoto para que presidentas ineficaces como Armengol estén en su casa lo antes posible. Nuestros gobiernos representan la libertad y son moderados, frente a una izquierda radical o a los populismos.

¿VOX es radical?

Yo digo que soy del PP, y que las políticas que defiendo son las de una España dentro de Europa. Somos un partido que cree en la diversidad de España, que no hay vida sin el medio ambiente y que hay violencia contra la mujer por el hecho de serlo.

El Partido Popular Europeo no ha apoyado que la violencia de género sea eurodelito ni que las parejas igualitarias sean reconocidas en toda la UE.

Son dos votaciones distintas, cada una tiene su explicación, pero parten de lo mismo. La izquierda europea hace un flaco favor a la defensa de las libertades individuales y a la lucha de todas las democracias contra la violencia de género. En la votación para reconocer el matrimonio igualitario en toda Europa, a pesar de que el PP dijo que estamos a favor del matrimonio homosexual, advertimos que el Parlamento Europeo no puede regular sobre cuestiones que son exclusivas de los estados miembros, y entre ellas está el derecho de familia. Es una trampa.

En relación a la votación contra la violencia de género, existe violencia expresa contra la mujer por el hecho de serlo, y el que no lo entienda tiene un problema. Dicho esto, la izquierda puso que quien no estaba a favor del derecho a abortar de todas las mujeres, está cometiendo violencia de género. Meter el aborto en mitad de la votación es ganas de que no salga adelante.

'Ilegítimo’, según la RAE, es hacer algo que no está conforme a la ley. ¿Por qué el actual gobierno es “ilegítimo”, si ha sido elegido por el Congreso según las normas de la Constitución?

Se puede decir de otra manera. Sánchez es el presidente más radical de Europa porque es el único que tiene comunistas dentro, y se apoya en independentistas que quieren romper la unidad territorial.

¿Pero por qué es ilegítimo?

Prefiero decir que es el más radical de todos los presidentes.

El periodista Manuel Campo Vidal apuntó que mientras en La Palma se coordinan el cabildo, gobernado por el PP, con la comunidad y el Gobierno central, del PSOE, en el Congreso “todos en la bronca”. ¿Esa bronca es positiva para el país?

La tragedia del volcán de La Palma ha servido para ver que Pablo Casado y Pedro Sánchez van de la mano, el apoyo del PP al Gobierno aquí es absoluto. Y ha servido también para ver que la ministra de Turismo no vale para nada, dice que es maravilloso para el sector. No es una crítica a los medios, pero están obligados a poner el foco sobre lo más llamativo, y la discrepancia siempre lo es más que el acuerdo.

¿Por qué el PP y el PSOE se pueden poner de acuerdo para elegir al Consejo de Administración de RTVE, pero la renovación de la justicia lleva meses atascada?

Sánchez quiere gobernar la justicia a la antigua, es un carca en esta materia. Como no es de fiar, le hemos puesto una condición: no habrá problema para el acuerdo, pero queremos el compromiso de cambiar la ley para siempre y modernizarla, hacerla europea, permitiendo que los jueces elijan a sus representantes.

¿Por qué cuando ustedes gobernaban con mayoría absoluta en la etapa de Mariano Rajoy no pregonaban esta reforma?

La evolución y la modernización debe surgir en algún momento. Mariano Rajoy tenía muchas cosas buenas, y Pablo Casado es otra generación. La España que representamos ya no entiende que un presidente de un partido elija a su sucesor a dedo, sino que hay primarias. ¿Por qué sí primarias en los partidos y no en los jueces? Europa ha cambiado, la sociedad es madura, y ya no se debe vigilar a los jueces.