El Govern balear se suma a los actos conmemorativos del Día Europeo sin coches, que se celebra este próximo miércoles, facilitando el transporte gratuito en tren y metro durante todo el día.

Relacionadas El plan Palma Camina cosecha más críticas y advertencias de entidades y partidos

Desde que en el año 2000 se instauró, con el apoyo de la Comisión Europea, la Semana Europea de la Movilidad (SEM) --entre los días 16 y 22 de septiembre--, el Ejecutivo balear se ha sumado a los actos de celebración. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021 es 'Movilidad sostenible, saludable y segura' y el lema de la campaña es 'Por tu salud, muévete de manera sostenible'.

En este contexto, igual en años anteriores, Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ofrece el transporte gratuito en todos sus trayectos y horarios de tren y metro este miércoles, coincidiendo con la celebración del Día Europeo sin Coches 2021. Además, SFM ha colaborado con la Universitat de les Illes Balears (UIB) en la organización de la 'Noche Europea de la Investigación', que tiene lugar este próximo viernes. Entre las 15.00 y las 20.00 horas se realizarán una serie de charlas de cinco minutos para los pasajeros de los trenes de las líneas que unen Palma con Manacor, Sa Pobla e Inca.

En total, serán 14 charlas impartidas por investigadores de la UIB, Imedea (CSIC-UIB), Inagea y del Laboratorio Interdisciplinario sobre el Cambio Climático. Tratarán temas como el calentamiento global, el futuro de la agricultura o la conservación de los ecosistemas marinos, la inteligencia artificial o las nuevas fuentes de energía.

Finalmente, SFM ha invitado a todos sus usuarios a visitar la muestra de la UIB 'Investigamos para avanzar' que está instalada en los andenes de la Estación Intermodal hasta el próximo día 26, en la cual se hace un recorrido por los proyectos de investigación de la UIB que han obtenido financiación de la Unión Europea.

Por otra parte, los no residentes en el centro de la ciudad no podrán aparcar sus vehículos de Avenidas hacia dentro, aunque sí podrán circular. En la práctica, es como si las calles del centro histórico que ahora no son peatonales o incluidas en la Áreas de Circulación Restringida a Residentes (Acire) se señalizaran como zona de aparcamiento restringido a residentes (ZAR). Paralelamente a esta medida, y tan solo también para este día, los estacionamientos subterráneos de la calle Manacor y de Sa Riera serán gratuitos y se distribuirán vales a sus usuarios para que puedan utilizar, también gratuitamente el bus.