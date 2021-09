La Policía deja en libertad a los migrantes al no poder gestionar su traslado

La mayoría de migrantes fueron interceptados en Cabrera entre el sábado y el domingo. Sin embargo, ayer se interceptaron otras tres pateras, dos de ellas en Cabrera, con 43 personas a bordo.

La llegada de golpe de este numeroso grupo desbordó cualquier previsión. Mallorca no cuenta de momento con ningún lugar adecuado donde puedan permanecer estas personas procedentes de África mientras se tramita su traslado a la península, donde se organiza su devolución al país de origen. La Policía Nacional tuvo que hacerse cargo de todos los migrantes y fue necesario buscar con urgencia un lugar donde pudieran pernoctar. Al no tratarse de delincuentes, pese a que han entrado ilegalmente en el país, se intenta que no duerman en un calabozo. Y a falta de un lugar adecuado, se optó por repartir a estas personas por las diferentes dependencias policiales de Palma y Manacor, y que pasaran la noche en los garajes, que era el único lugar con espacio suficiente para mantenerlos a todos juntos. Los medios para que pudieran pasar la noche en estos lugares improvisados fueron facilitados por Cruz Roja.

Aunque estos extranjeros quedaron en libertad, a todos ellos se les ha abierto un expediente administrativo de entrada ilegal. Ante el hipotético caso de que decidan quedarse en Mallorca y alguna vez son detenidos, este expediente se activaría de nuevo y se procedería a su expulsión a su país de origen.

Es la primera vez que la Policía toma la drástica decisión de dejar libres a migrantes que entran ilegalmente en la isla. Cabe recordar que el fin de semana llegaron a Baleares un total de 17 pateras, que trasladaban a 268 personas. Nueve de estas embarcaciones fueron interceptadas en aguas de Cabrera. Hay que sumar las dos localizadas ayer. Los tripulantes se les trasladó a Palma, para que quedaran bajo la custodia de la Policía, que tuvo que reforzar sus esfuerzos para poder atender a un grupo tan elevado de personas.

No es la primera vez que se denuncia la necesidad urgente de crear un centro adecuado para poder asistir en condiciones a estas personas, que son rescatadas después de superar una difícil travesía marítima. Está más que demostrado que las mafias de migración están utilizando, sobre todo en las fechas de buen tiempo, el canal de Baleares para trasladar a estas personas a Europa. Se ultiman los trabajos para adecuar el antiguo cuartel de Son Tous.

Calvo: «Duermen en las cocheras con dignidad»

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, confirmó ayer en una entrevista a IB3 Radio que los migrantes pasaron la noche anterior durmiendo en los garajes de los edificios policiales. «Duermen en cocheras, pero con dignidad». Confirmó que se les proporcionó las atenciones básicas». Calvo señaló que estas zonas subterráneas están desinfectadas y cuentan con regeneradores de aire, que son los mismos que utilizan los aviones.

Por otra parte, en Ibiza se habilitó la estación marítima de Sant Antoni, que no se estaba usando.