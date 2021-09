Medio millar de personas han acudido esta mañana a las escaleras de la Seu en respuesta a la convocatoria realizada por las plataformas contra la ampliación del aeropuerto y Son Bonet Pulmó Verd y han exigido que el Govern balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma se posiciones claramente contra, en palabras del presidente del Gob, Amadeu Corbera, la "ampliación encubierta" que proyecta Aeropuertos Españoles y Navegación Arérea (Aena) en Son Sant Joan.

Corbera ha arremetido contra "las mentiras" de Aena que, mientras niega que proyecte la ampliación del aeropuerto, el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA II) que el ministerio de Transportes prevé aprobar el próximo 30 de septiembre, prevé obras por un importe de 312 millones en Son Sant Joan con el fin de adaptar las instalaciones para acoger en 2026 "un mínimo" de 29 millones de pasajeros, que es la alcanzada en 2019, antes de la pandemia, y que fue la más alta de la historia. El presidente del Gob ha pedido también "coherencia" al Govern y que aplique la resolución del Parlament aprobada en 2019 que se pronunció en contra de la ampliación de Son Sant Joan.

La concentración se ha realizado de forma simultánea en Madrid y Barcelona contra la ampliación de los aeropuertos de ambas ciudades.

Ha contado con la presencia de representantes de las asociaciones que conforman las plataformas convocantes (el Gob, Amics de la Terra, Terraferida, Greenpace, Fridays for Future, Estinción or Rebelión, Attac Mallorca y Jubiltas per Mallorca), a las que también se han sumado entidades como la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, con la asociación del Coll den Rabassa, entre otras, y representantes de los partidos Més y Podemos, ambos con responsabilidades de gobierno tanto en el Govern como en el Ayuntamiento de Palma.

Tras corear las consignas "No serem moguts", Son Bonet, pulmó verd y Sant Jordi fora renous, entre otras, representantes de las entidades convocantes han leído un manifiesto en el que, tras recordar que la de hoy es una movilización que también se ha llevado a cabo en Madrid y Barcelona contra la ampliación de sus respectivos aeropuertos, se ha afirmado que Aena desde 2019 "ha trabajado un proyecto encubierto de ampliación" de Son Sant Joan, aunque negándola, así como el aumento de su capacidad.

Se ha afirmado asimismo que el ente público estatal "se dedicó a mentir a medios de comunicación y persuadir al sector político para convencer que no se trataba de una ampliación sino de una remodelación". Además, el escrito denuncia también que se pretende "reconvertir espacios de uso público en parte de su negocio privado" porque, "de igual modo que en Barcelona quieren privatizar el espacio del Baix Llobregat, en Marratxí quieren reconvertir el espacio público de Son Bonet en un gran parque fotovoltáico".

Igualmente, en el manifiesto se afirma que "la ampliación acelera el camino hacia el colapso climático" ya que "se prevé que se incrementen las emisiones más de un 15% para 2025, además del incremento del consumo eléctrico".

Igualmente, provocará "un mayor consumo de nuestro territorio limitado, de los recursos naturales escasos como el agua o la energía y los alimentos", además de "dificultar el derecho a la vivienda provocar el colapso del sistema de transporte". Por ello, desde la plataforma exigen la paralización indefinida de todos los proyectos relacionados con la ampliación del aeropuerto y de cualquier infraestructura aeroportuaria, además de un frente común de todas las instituciones de la isla, incluyendo a todos los ayuntamientos para "presionar al ministerio de Transportes y Aena para parar la ampliación.