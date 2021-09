Javier de Juan: "Hemos reclamado siempre que se persigan los abusos a menores"

El presidente de este organismo del Consell ha señalado que la investigación policial ha dado sus frutos también gracias a la colaboración que han mantenido distintas administraciones. Así, ha señalado que el IMAS , en el momento que detectaba alguna sospecha sobre algún menor, las comunicaba de inmediato a la fiscalía para que se investigara.

Javier de Juan ha vuelto a desmarcarse de cualquier tipo de responsabilidad ante este escándalo de la prostitución de menores tuteladas. Así, ha recordado de nuevo que se trata de menores que no viven en un régimen cerrado y que no está previsto que se apliquen estas medidas drásticas sobre estos adolescentes, porque ellos no han cometido ningún delito. "Quienes abusan de las menores acuden a las personas más vulnerables y es lo que se debe perseguir. La solución para que no ocurriese sería encerrarlos en el centro pero eso no puede pasar porque esos chicos y chicas no han cometido ningún delito", ha justificado.

El presidente del IMAS ha aclarado que la operación realizada por la Policía no se refiere a nuevos casos de prostitución, sino son hechos que se cometieron entre los años 2018 y 2019. Son los mismos casos que ya se denunciaron en su momento y que ahora se ha podido detener a las personas que captaban a estos menores para que se prostituyeran a cambio de dinero o de regalos.

Por su parte, el PP del Consell de Mallorca ha comunicado esta mañana que la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha registrado una petición para que Javier de Juan comparezca ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y de explicaciones sobre la explotación sexual de menores tutelados.

Llorenç Galmés, portavoz del PP en el Consell, reconoció que sentía mucha impotencia al tener conocimiento de la detención de estas 17 personas relacionadas con casos de explotación de menores tutelados. “Por mucho esfuerzo que ponga los partidos de izquierda para negar el escándalo, no es normal lo que está pasando con los menores tutelados en Mallorca”, insistió Galmés. El representante del Partido Popular volvió a insistir en la necesidad de crear una comisión en el Consell de Mallorca para aclarar estos casos. “Cladera y Armengol se han querido esconder detrás de este escándalo para no asumir su responsabilidad política”.