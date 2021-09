Toni Costa a Armengol: «Salga del búnker y no se cuelgue medallas que no le corresponden»

«Ha habido temporada turística, pero usted no tiene nada que ver. Su gestión ha restado más que ha sumado», consideró el diputado ibicenco. Acto seguido le recordó a Armengol que la estrategia del Govern no ha funcionado. «Mientras hacían pruebas piloto en el ocio nocturno, con viajes de estudios, botellones y conciertos con informes de alto riesgo se les declaró un macrobrote sin precedentes». Según el PP si ha habido temporada turística ha sido gracias a que Alemania y Reino Unido decidieron que sus ciudadanos vacunados viajaran e insistió: «Señora Armengol, no se cuelgue medallas que no le corresponden». Y aseguró que las ayudas a empresas «llegan tarde» y de 30.000 empresas que anunciaron en un principio solo accederán 12.000». También le recriminó la falta de vacunas durante los momentos más duros de la pandemia y el retraso en alcanzar el 70% de la población la pauta completa.

UNIDAS PODEMOS

Reclama el desarrollo de la Ley de Vivienda «sin excusas»

El portavoz de Unidas Podemos , Alejandro López, exigió a la presidenta impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda antes de finalizar la legislatura, «sin excusas». López abogó por que el Govern «presione a los grandes tenedores, bancos y fondos de inversión para obtener más vivienda y destinarla al alquiler social», así como que se regule y limite el precio de los alquileres. López hizo referencia al REB y pidió a Armengol que presione, «con la máxima contundencia al Gobierno».

MÉS PER MALLORCA

«Nosostros no tenemos miedo a María Jesús Montero»

El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, advirtió a Armengol que «es su obligación» exigir que se convoque la Comisión Mixta para tratar la dotación económica para compensar la insularidad, contemplada en el REB. Y reclamó además que los ecosoberanistas estén en la mesa de negociación, argumentando que a ellos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no les da «ningún miedo». Ensenyat rechazó la ampliación del aeropuerto, pidió que Balears asuma competencias en Costas y que se limite la llegada de cruceros, recordando que es uno de los acuerdos de gobernabilidad.

CIUDADANOS

«No ha empezado a gobernar en la pandemia, lleva seis años»

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, reclamó a Armengol, «diez compromisos para el futuro de Baleares», incluyendo entre ellos que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplen las partidas para compensar la insularidad. Guasp reprochó a la presidenta que tiene «muchas asignaturas pendientes» y que «lleva seis años gobernando»: «No ha empezado usted a gobernar en pandemia», apostilló. Y le reprochó el tono «triunfalista».

EL PI

«No hay una estrategia con los fondos europeos»

El portavoz de El Pi, Josep Melià, reprochó a la presidenta que «no haya una estrategia de gran alcance ni una línea clara y transformadora» con los fondos europeos. «La existencia de una Conselleria no es más que una anécdota». Sobre los fondos para compensar la insularidad fue contundente: «La presidenta debe hacer frente al insulto y menosprecio del Gobierno con el REB».

VOX

Campos acusa al Govern de «cristianofobia»

El portavoz de Vox, Jorge Campos, acusó al Govern de «cristianofobia» por impartir la asignatura de islam en tres colegios y por retirar cruces de las calles, y de destruir el espíritu de la transición con actuaciones de «desmemoria democrática».

MÉS PER MENORCA

Propone limitar el turismo para evitar la masificación

El diputado de Més per Menorca Josep Castells consideró que el reto demográfico es consecuencia del actual modelo turístico basado en trabajadores de baja cualificación y defendió poner límites al turismo para frenar el aumento de la población.