Medio centenar de personas, convocadas por la asociación de consumidores Consubal, se han concentrado esta tarde en Palma para protestar por el aumento del precio de la electricidad. La protesta se celebró frente a la delegación del Gobierno y se exigió a los políticos que encuentren una solución inmediata para detener este aumento de la factura de la energía que se consume.

Alfonso Rodríguez, el presidente de esta asociación de consumidores, explicó que el objetivo de esta protesta es que de una vez por todas se pueda «decir basta» ante estos precios abusivos por el consumo eléctrico. Mostró su apoyo a las últimas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Madrid para detener este aumento de precios, pero se quejó de que estas medidas no serán inmediatas, por lo que los consumidores no tendrán más remedio en los próximos meses que pagar facturas que serán inasumibles para muchas familias. Denunció el intento de las compañías eléctricas de «chantajear» al Gobierno tras estas últimas medidas, por lo que pidió al Ejecutivo que muestre firmeza ante estas empresas.

El presidente de esta asociación exigió que se cambien algunos de los conceptos que se incluyen en las facturas, como por ejemplo el peaje eléctrico o el impuesto por no contaminar. «El Gobierno ha de darse cuenta de que los ciudadanos estamos cansados de pagar facturas para engordar los beneficios de estas compañías eléctricas».

Aunque este problema del aumento del precio de la energía no se puede solucionar desde Balears, el presidente de Consubal consideró necesario que «el Govern también debería de dar la cara y defender los derechos de los usuarios». Rodríguez auguró que si sigue aumentando el precio de la electricidad, esta situación abocará a muchas familias a una situación de pobreza. Y recordó que las familias no están gastando electricidad por gusto, sino porque la necesitan para sobrevivir. «La luz no es un lujo, es una necesidad, sobre todo para las familias más vulnerables».