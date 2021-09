La portavoz de Ciudadanos en el Parlament balear, Patricia Guasp, ha reclamado este miércoles a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "diez compromisos para el futuro de Baleares", incluyendo entre ellos que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplen las partidas para compensar la insularidad vinculadas al Régimen General de Baleares (REB).

Así se ha expresado Guasp durante el Debate de Política General 2021, que arrancó este martes en el Parlament. "La presidenta de esta Comunidad es usted, y da la casualidad de que es su partido quien gobierna también en España", ha apuntado la diputada naranja.

Además del REB, que Guasp ha calificado como "uno de los grandes fracasos" de Armengol, Cs también ha reclamado "firmeza" ante el Gobierno para lograr un sistema de financiación autonómica "justo".

Al hilo de cuestiones como éstas, Guasp ha reprochado a la presidenta que tiene "muchas asignaturas pendientes" y que "lleva seis años gobernando": "No ha empezado usted a gobernar en pandemia", ha apostillado.

Paralelamente, igual que ha hecho el PP, Guasp ha considerado "optimista y triunfalista" el discurso de Armengol de este martes, en el que la presidenta auguró que la crisis durará "dos años". La diputada de Cs ha preguntado si Armengol realmente tiene "seguridad absoluta" para realizar tales afirmaciones.

La portavoz naranja ha considerado que Armengol no puede "sacar pecho" cuando Baleares "ha liderado durante meses la destrucción de empleo", hay "un 25 por ciento más de paro que en agosto de 2019", y "4.000 negocios se han visto abocados al cierre definitivo", entre otras cifras.

Además, Guasp ha razonado que si Baleares ha recibido más ayuda del Estado --con cantidades que vienen de la Unión Europea, ha apuntado-- es por ser "la Comunidad más castigada"; pero ello "no suple la falta de compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con Baleares.

Asimismo, Cs ha censurado que el Govern haya "gestionado a golpe de decretazo", con 23 decretos ley en año y medio y ha vuelto a recriminar a Armengol su "improvisación".

Compromisos

En la situación actual, Cs ha propuesto a Armengol asumir un decálogo de compromisos que, además del REB y la financiación, incluya que la hoja de ruta que marque los presupuestos sea el pacto del plan de recuperación "y no los 'Acords de Bellver'.

El listado también incluye no subir los impuestos en 2022 "porque no puede ser es que sean los ciudadanos, los autónomos, las familias quiénes paguen esta crisis y la deuda pública". En esta línea, pide una auditoría de la eficiencia de las administraciones públicas para reducir el gasto superfluo, y no hacer "una gestión política" de la financiación europea de recuperación.

También le insta a apostar por la innovación, investigación y digitalización; un "compromiso por una educación de calidad, sin barracones" y garantizando "la libertad educativa" sin "eliminar el castellano"; soluciones para la vivienda --denuncia que la "única fórmula del Govern" sea la construcción de VPO y "expropiar viviendas"--; y un plan de juventud que aborde la emancipación de los jóvenes.

Vacunación

Por otro lado, Guasp ha afeado a Armengol que no se haya iniciado "una auditoría sobre vacunación a la que se comprometieron cuando se alcanzara el 70 por ciento de población diana inmunizada", ahora que Baleares se encuentra en un 78 por ciento.

La diputada ha recordado que esa auditoría "fue la moneda de cambio" para que MÉS y Unidas Podemos votasen en contra de una Comisión de Investigación sobre la vacunación de altos cargos. Guasp se ha preguntado si el Govern quiere "tapar" este caso, o también los casos de explotación sexual de menores tuteladas.