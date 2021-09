El proceso de selección de profesores para Religión Islámica no ha empezado

Como se recordará, a modo de prueba piloto, tres centros escolares de Mallorca iban a introducir esta materia en el itinerario educativo por primera vez en Baleares. Sin embargo, pese a que la Conselleria lo anunció en agosto, el curso ha empezado sin profesores y la asignatura todavía no se imparte en ningún centro.

De hecho, según Mahfouz, la comisión ni siquiera tiene conocimiento de manera oficial de cuántos docentes hacen falta ni qué requisitos se les pedirá. Llegados a este punto, el delegado prefiere no dar nada por sentado: «Yo no sé si las clases se van a hacer. De momento, no hay nada oficial». En cualquier caso, el dirigente confía en que esta misma semana le llegará más información.

Por su parte, fuentes de la Conselleria explicaron que la enseñanza de esta materia se ha retrasado por «trámites administrativos», y que ya se avisó a los centros de que los profesores se incorporarían más adelante. Mientras esto se soluciona —Educación prevé haberlo resuelto en octubre—, los alumnos van a clases de valores sociales y cívicos, según informó el área del Govern.

En cuanto la comisión reciba la esperada solicitud, se pondrá en marcha el proceso de selección. En principio, el Govern pedirá a los docentes que tengan el nivel C1 de catalán y el máster de profesorado. Por su parte, la comisión les exigirá estudios vinculados con la materia que van a impartir.

En Primaria y en la ESO, los estudiantes darán una hora a la semana de la religión que hayan elegido. En Bachillerato, cada colegio podrá escoger si dar dos, tres o cuatro horas semanales de la asignatura. A la espera de confirmarlo en la solicitud oficial, Educación asegura que pedirá dos profesores para impartir Religión Islámica en los tres centros, concretamente los de Lloseta, ses Salines y Colònia de Sant Jordi.

Por último, la Dirección General de Personal Docente del Govern comprobará que las titulaciones de los seleccionados están en orden. Con su visto bueno, los profesores podrán incorporarse por fin.

De 950 peticiones, unos 150 alumnos cursarán la nueva materia. Solo en estos tres centros 353 estudiantes irán a clases de religión católica.