La especialización es un factor cada vez más determinante a la hora de encontrar empleo. Ahora más que nunca, las empresas precisan contar con los mejores directivos y profesionales. Si bien es cierto que el entorno profesional es altamente competitivo, la formación de postgrado aporta competencias, conocimientos y habilidades clave para poder asumir puestos de mayor responsabilidad y ayudan a crecer y mejorar la red de contactos.

Mejorar tus opciones para avanzar en tu carrera profesional pasa por la realización de una buena formación de postgrado o un Máster. La actualización continua de conocimientos, competencias y habilidades es fundamental para no quedarte atrás en tu carrera profesional. Seguir aprendiendo es la clave. Gracias a esta formación podrás adaptarte a un mercado laboral cada vez más exigente que busca profesionales altamente cualificados.

Formación superior para directivos y profesionales

ESERP, prestigiosa institución de formación superior en management, suma más de 35 años de trayectoria formando a directivos y profesionales de más de 100 nacionalidades distintas. Sus Másteres y MBAs son reconocidos por la calidad de sus docentes, la capacidad de adaptación a las demandas del mercado y por su enfoque eminentemente práctico.

ESERP cuenta con una sede en Palma de Mallorca, situada en la calle Jaume Balmes, 50, en la que se imparte una amplia oferta formativa altamente cualificada. En esta escuela de negocios se pueden cursar diferentes Masters, MBAs, Programas Executive y CFGS de forma presencial.

“Realizar un Máster o MBA posibilita optar a puestos directivos en una empresa. Cada vez más las empresas apuestan por perfiles más formados y especializados. En ESERP ayudamos a desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, a entender cuál es la realidad de la empresa y a cómo actuar en cada situación”, explica Paula Morales, Executive Education Coordinator de ESERP.

Tomeu Calafat, alumno que recientemente ha finalizado el International MBA in Business Administration en Mallorca, subraya las principales fortalezas de formarse en la Escuela de Negocios. “ESERP destaca por el formato de módulos, cuya enseñanza es impartida por ponentes de larga experiencia profesional, donde el alumno se enriquece de sus experiencias y capacidades en el campo específico del cual son expertos”.

En referencia a esta especialidad apunta que “al impartir a la vez módulos de Business Management por un lado, y de Marketing e Innovación Comercial por otro, se crea una retroalimentación de conocimientos y experiencias muy positiva a lo largo del Máster”. Asimismo, agrega que el Máster alterna los distintos módulos que se imparten con “sesiones de conocimiento transversal y clases impartidas por un mentor; estas últimas, de cara a la realización del Proyecto Final de Máster”.

Desarrollo de un plan de negocio para empresas reales

La gestión de proyectos se está convirtiendo en una competencia clave en las empresas. Por ello, los alumnos en sus trabajos de fin de máster desarrollan un business plan para empresas reales. Estos PMO (Project Management Office), que persiguen transformar un proyecto real con visión global y dinámica del entorno, son mentorizados por expertos en la gestión de proyectos.

Además del contenido de los módulos, ESERP ofrece actividades de conocimiento transversal entre las que destacan sesiones de Lego Serious Play o la metodología DISC, así como otras sesiones de impacto guiadas por un facilitador que contienen elementos de autoaprendizaje. No menos importantes son las Talks, donde expertos de organizaciones punteras ofrecen en ponencias su visión sobre una temática de actualidad, aportando a los alumnos un plus en su formación.

Adquirir una visión global del entorno empresarial

Calafat está actualmente trabajando en una promotora inmobiliaria como Development Manager. Gracias a la realización del Máster, asegura haber obtenido una visión global del entorno empresarial. “La formación adquirida puede permitirme progresar profesionalmente y me está ayudando en la toma de decisiones, así como en la coordinación y gestión de los distintos agentes que involucran la promoción inmobiliaria. No consiste en una aplicación totalmente directa, sino en una mayor competencia al tratar los distintos puntos que abarco en mi puesto de trabajo”.

Por especialidades, las áreas de formación que se imparten en la sede ESERP de Palma de Mallorca son:

De igual modo, se ofrecen dos prestigiosos programas:

Diseño de Estrategia Digital para el Universo del Lujo

Yield & Revenue Management

Colaboración con compañías de primer nivel

Una de las principales virtudes de ESERP es que cuenta con múltiples acuerdos con compañías de primer nivel para sus especializaciones formativas, donde los directivos son partícipes en la formación de los alumnos. Destacan las colaboraciones con Meliá, Barceló, Banca March y Air Europa, entre otras.

La estrategia de networking de ESERP se complementa con los eventos presenciales y online y con el reputado Salón del Empleo Executive, donde se citan empresas de múltiples sectores para captar talento para sus equipos, forman parte de la esencia e identidad de la Escuela de Negocios donde los alumnos pueden generar múltiples oportunidades tanto de negocio como laborales.