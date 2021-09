Armengol desautoriza al IB-Salut y ordena reabrir el expediente de Son Pisà por discriminación del catalán

La presidenta ha reiterado que "cualquier ciudadano tiene derecho a ser atendido en una de las dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano". Todo ello después de una mañana intensa con desavenencias entre Política Lingüística, las presiones de Més sobre la presidenta y el ultimátum de la Secretaria Autonómica de Universidades y Política Lingüística, gestionada por Més, de que el IB-Salut rectificara o emitían un comunicado desautorizando a la conselleria de Salud que gestionan los socialistas.

No obstante, en el IB-Salut no lo tenían tan claro y ayer se hizo público que la Dirección Asistencial dio carpetazo al asunto alegando que la "doctora proporcionó a la paciente una consulta adecuada". Dicha conclusión del IB-Salut se resolvió sin haber consultado a la Dirección General de Política Lingüística ni tampoco con la familia de la paciente que interpuso una queja sobre el hecho de que no pudiera expresarse en catalán en la consulta de la doctora.

Después de la crisis entre los departamentos de Més (Secretaria Autonómica de Universidades y Política Lingüística) y del PSOE (IB-Salut), el Govern ha publicado un comunicado este lunes donde confirma la desautorización al cierre del expediente por parte de la Dirección Asistencias del Servicio de Salud. "El Govern de las Islas Balears mantiene abierto el expediente que tramita el Servicio de Salud en relación con el caso de discriminación lingüística en el centro de salud de Son Pisà. La Dirección General de Política Lingüística se ha dirigido al Servicio de Salud para aclarar el estado de tramitación de este caso tras las informaciones respecto al posible cierre del caso con una resolución desde el IBSalut", reza el comunicado.

De igual modo, recuerdan el acuerdo alcanzado entre Més y el Govern en la reunión de pacto del pasado lunes: "Ambos órganos del Govern deben coordinarse con respecto a las cuestiones lingüísticas en el ámbito sanitario, y en especial en cuanto a los derechos lingüísticos". "El caso no se puede dar por resuelto -añade el comunicado oficial del Govern- sin tratar el motivo que origina la reclamación, que es el hecho de que un paciente haya tenido que renunciar al derecho de expresarse en catalán para recibir atención sanitaria".

Asimismo, reitera que el expediente aún está en proceso de tramitación, pese a las informaciones difundidas ayer por el IB-Salut. "El Govern está aún recopilando toda la información y haciendo los trámites necesarios para garantizar que se respeta la normativa. El Servicio de Salud se compromete a enviar toda la información a la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y a la Dirección General de Política Lingüística. Cabe recordar que, además de la reclamación presentada al Servicio de Salud, también hay otra ante la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Desde la Oficina se apuesta por la mediación como la vía preferente para resolver los casos de discriminación lingüística", concluye la nota del Govern.