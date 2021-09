Examen al Govern: Un debate bajo presión

El próximo martes y miércoles se celebrará en el Parlament el debate sobre el estado de la comunidad. Será la primera vez en seis años de mandato que Francina Armengol afronta la cita con presión. Los cinco últimos han sido un paseo para la presidenta que ha salido claramente vencedora de la confrontación con la oposición. No obstante, la socialista no puede centrarse el próximo martes solo en las cifras de la pandemia, tal y como hizo el año pasado. Deberá pasar página y ofrecer perspectivas atractivas de futuro. Todo ello, ante un PP con las siglas en clara ascendencia y un Govern, que si bien la gestión de la pandemia le avala en cifras, pero ha dejado de lado las políticas de izquierdas que demandan las bases de los tres partido del Pacto.

En el Consolat tienen claro, y así han preparado el discurso de la presidenta, que Francina Armengol tiene que ofrecer a la ciudadanía de Baleares proyectos e iniciativas para volver a la situación de antes de la pandemia de la covid-19. Deberá hablar de proyectos para diversificar la economía, como le piden sus socios, y evitar que en situaciones como la actual pandemia nuestra economía sea la más afectada del Estado al no tener una alternativa. La financiación y el REB fallido por parte de Pedro Sánchez será otra de las cuestiones a las que deberá hacer frente Francina Armengol.

Según ha podido saber este periódico, Armengol tiene algunos ases en la manga para lanzar en forma de anuncio de calado durante el debate. Ya no le valdrá la remodelación de Son Dureta, como ha utilizado en otros años.

Fuentes del Govern apuntaron que la presidenta repasará en primer lugar la situación actual y las estrategias para reactivar la economía. A partir de aquí se centrará en el futuro y en la culminación de proyectos y políticas en los cuales no se ha dejado de trabajar pese a la pandemia. Hablaron de el refuerzo de los servicios sociales, nuevas infraestructuras, cambio climático, mejora del modelo productivo y las inversiones estratégicas de los fondos europeos.

Francina Armengol podrá sacar pecho de la llegada del paquete de ayudas más importantes de la historia a Baleares, 855 millones de euros, que se han empezado a pagar días antes de que la presidenta suba al estrado del Parlament para pronunciar su discurso de rendición de cuentas. La acusarán de que llegan tarde, pero lo cierto es que Baleares es la primera comunidad de España que paga estas ayudas de fondos covid procedentes del Estado. También es cierto que durante este tiempo unas 4.000 empresas de la islas han cerrado al no poder hacer frente a las restricciones y la bajada de actividad provocada por la pandemia.

La recuperación de unos 25.000 empleos, con respecto a hace un año, es otra de las cifras buenas. Pese a que muchos dudaban, ha habido temporada turística con el 65% de ocupación y más de 4 millones de turistas que pasaron hasta julio por Baleares. Unas cifras impensables en verano de 2020. Armengol y su Govern han conseguido que el Estado mantenga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En agosto, más de 5.000 trabajadores salieron de un ERTE para incorporarse a su trabajo, mientras que ahora sólo 18.300 están en esta situación.

65% La ocupación hotelera que ha permitido salvar la temporada Pese a que muchos creían que no habría temporada turística, el Govern puede sacar pecho de que se ha conseguido un 65% de ocupación en el mes de agosto.

Si nos referimos a los datos sanitarios, con sus vaivenes por las diferentes olas de contagio, las previsiones no han fallado. El 70% de la población diana está vacunada contra la covid y el 80% de todos los residentes como mínimo se ha inyectado una dosis. Los recursos sanitarios han aguantado, pese a los colapsos puntuales de los hospitales. Además, Baleares es la comunidad con la tasa de mortalidad más baja por covid, solo el 1% de la población.

Los temas pendientes

El Govern Armengol tiene muchos retos que afrontar en estos dos años de legislatura que no ha resulto en los seis años que lleva en el Consolat. El problema de la vivienda, con tan solo unos 50 pisos oficiales culminados en cinco años, el del transporte público con unas tarifas que penalizan a los usuarios no habituales y el caso puertos que salpica a la presidenta, son cuestiones que el Govern no ha sabido resolver. Todo ello unido a los continuos desprecios del Estado en temas de financiación. Los 855 millones en ayudas del Estado no contrarrestan que el Gobierno socialista de Madrid no quiera pagar el fondo de insularidad de unos 300 millones anuales aprobado con el Régimen Especial de Baleares (REB).

Las inversiones de unos 5.000 millones que provocarán los fondos europeos será otra piedra de fuego para el Govern Armengol en los próximos meses. Una de las críticas, incluso de sus socios , es haber colocado al frente de la conselleria de Fondos Europeos al menorquín Miki Company, con poca experiencia en gestionar inversiones de calado.

VPO Empiezan 770 después de seis años a bajo ritmo La vivienda es una de las grandes asignaturas pendientes de este Govern después de seis años. Ahora se han empezado 770 para alquiler.

SOCIOS | Més y Podemos querrán marcar perfil propio

Més, como es habitual, será el socio más reivindicativo que tendrá enfrente Francina Armengol. Los ecosoberanistas querrán marcar perfil en aquellos temas que son lineas rojas para su electorado. Es el caso de las discriminaciones lingüísticas en el IB-Salut que, con total seguridad, el portavoz Miquel Ensenyat pondrá sobre la tribuna del Parlament.

De igual modo, hacer frente a Madrid en temas de financiación será otra de las exigencias de sus socios prioritarios durante el debate. Los nacionalista tampoco terminan de estar del todo convencidos de cómo se ha cerrado la crisis de las vacunaciones de altos cargos del IB-Salut. Si Més per Mallorca será reivindicativo, Més per Menorca le superará a la hora de plantear los mismos temas que sus hermanos de Mallorca.

Podemos también querrá marcar perfil propio en este debate y reclamará las políticas de izquierdas que se han dejado de hacer por la pandemia. Los podemitas tienen claro que los temas ambientales, transición energética y el no a la ampliación del aeropuerto son innegociables.

OPOSICIÓN | Vacunación de cargos, viajes de estudios y REB

El debate de la próxima semana tiene toda una serie de alicientes en los que los grupos de la oposición serán protagonistas. En primer lugar sacarán lo que ellos llaman «los desastres» de la gestión del equipo de Francina Armengol con la pandemia y todo lo que la rodea. La vacunación de altos cargos, sin casi explicaciones y un dictamen de la comisión ética que lo reprueba será uno de los temas candentes. Lo mismo ocurrirá con la manga ancha a los viajes de estudios a principios de junio, que provocaron una ola de contagios después de severas restricciones para los residentes. De igual modo, un año más, el REB y la financiación serán bombas de relojería que desde la oposición lanzarán a la presidenta Armengol.

Otro de los alicientes en este debate lo encontramos en el PP. Su líder, Marga Prohens, no participará al no ser diputada del Parlament. No obstante, su sombra sobrevolará la sala de les Passes Perdudes de la Cámara Autonómica. Una Marga Prohens que le puede venir bien no tener que enfrentarse cara a cara con la presidenta ante la ciudadanía hasta la campaña de 2023. No obstante, también es verdad que faltan dos años para las elecciones y un debate de estas características le podría aportar réditos en su imagen de alternativa.

70% Población diana vacunada Los problemas iniciales por falta de vacunas ha dado paso a una situación buena con el 70% de la población diana de Baleares inmunizada y el 80% con al menos una dosis inyectada.

En cualquier caso, la réplica a Armengol se la dará un diputado experimentado, como es Toni Costa, pero que se estrena como nuevo portavoz en esta competición de altura. Tras la reunión de Prohens con Armengol se vislumbró un interés de los populares por mostrarse un partido de pactos. Habrá que ver si en el debate del miércoles siguen la misma tónica y ofrecen acuerdos asequibles para los partidos del Pacto de izquierdas.

La fecha elegida por Francina Armengol para fijar el debate del estado de la comunidad no es baladí. La presidenta sabía que el PP todavía está reorganizando el grupo parlamentario tras la marcha de Biel Company y ha intentando cogerlos un tanto desprevenidos. De igual modo, Armengol quería aprovechar el tirón de empezar a pagar las ayudas de 855 millones y el hecho de que todavía hay temporada turística. En octubre las cifras del paro pueden volverse a disparar.

Ciudadanos y El Pi en descomposición

Para el PP también es importante el debate, ya que dos partidos de su franco ideológico, El Pi y C’s, están en franca descomposición y con una crisis interna de gran envergadura. Estos dos partidos han sido apoyo de Armengol durante estos últimos años y ahora están en horas bajas. Los populares saben que una buena actuación les puede reportar réditos electorales.

No obstante, especialmente El Pi, querrá marcar distancia, ya que el día 25 de diciembre tienen congreso. El encargado de rebatir a Armengol por los regionalistas será el diputado Josep Melià, el mismo que impulsó el recurso de inconstitucionalidad contra el incumplimiento del pago del factor de insularidad en el Régimen Especial de Baleares (REB).