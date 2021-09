Las plataformas contra la ampliación del aeropuerto de Palma han unido fuerzas esta mañana en Es Carnatge para convocar «a toda la sociedad» el próximo día 19 a las 12 horas en las escaleras de La Seu para protestar contra la decisión de AENA. Catalogan esta noticia de «atentado ecológico» que supondría seguir con el mismo modelo «que nos ha conducido hasta un cambio climático irreversible» . El acto cuenta con el apoyo del GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Greenpeace, Fridays for Future, Extinction or Rebelion, Attac Mallorca y Jubilats per Mallorca.

El presidente del GOB y portavoz de las plataformas, Amadeu Corbera, explica que AENA está proponiendo una ampliación cuando ya se ha llegado al límite y denuncia que se trata de una «ampliación encubierta» para seguir aumentando la presión turística en un aeropuerto "que fue el más concurrido de España hace unos pocos días».

Corbera invita a todos aquellos «con una mínima sensibilidad medioambiental» a que se unan a la concentración porque esta acción solo responde a «una expansión del negocio y no a una demanda natural». Además, expone que la empresa está actuando «de forma tramposa» porque no está siendo clara sobre las reformas concretas que quieren hacer: «No podemos saber el impacto exacto que tendrá ni hacer aproximaciones porque no facilitan la información necesaria».

En este sentido, el director del GOB destaca que la isla ya ha llegado a los límites de 2019 y esta actuación tiene como objetivo «superar los registros más altos» contabilizados en los últimos años. Agradece que partidos como MÉS per Mallorca rechacen el proyecto y anima a las otras formaciones a hacer lo mismo: «Hay que buscar alternativas viables para que esto no sea un desastre medioambiental».