Cientos de personas se manifestaron este jueves en las escaleras de la plaza Major de Palma en contra de la «oleada de agresiones LGTBIfóbicas». Así, la asociación Ben Amics, que convocó la concentración, reclamó a la sociedad que «no mire a otro lado» y «no sea cómplice de la violencia» contra el colectivo.

Durante la concentración, la entidad leyó un manifiesto en el que exigió a las instituciones que no fomenten los discursos de odio y que pongan al alcance del colectivo LGTBIQ+ más recursos para proteger sus derechos. «Corren tiempos difíciles. No se trata de discernir si hay más o menos agresiones que antes, o si es que ahora las agresiones al colectivo son noticia y antes no lo eran. Lo que queremos es no sentir miedo», manifestaron desde la asociación.

Ben Amics recordó que el colectivo LGTBIQ+ «ha sufrido mucho»: «Hemos avanzado en la lucha por nuestros derechos y han sido conquistas muy importantes. Pero esta ola de agresiones que ha habido en las últimas semanas nos recuerda de dónde venimos y cuáles son los retos y amenazas a las que nos enfrentamos».

Finalmente, la asociación destacó que los derechos de las personas LGTBIQ+ son derechos humanos y, por tanto, «no se pueden cuestionar». «Ahora más que nunca, ni un paso atrás, ni una agresión sin respuesta», concluyó desde Ben Amics.

Cabe destacar que la asociación convocó esta concentración tras conocerse la supuesta agresión homófoba a un joven de 20 años en Madrid, y que decidió mantenerla después de que este confesara que el relato era falso señalando que «el repunte de los delitos de odio y los ataques al colectivo LGTBI alentados por el discurso de la ultraderecha es un hecho».

La asociación recordó para la convocatoria el asesinato de Samuel este verano, un joven homosexual de A Coruña, y otros casos de agresiones homofóbicas en Valencia, Toledo y Palma. «Los asesinatos, las agresiones físicas o verbales y todas y cada una de las manifestaciones de violencia que ocurren a diario contra las personas del colectivo, vuelven a evidenciar que la LGTBIfobia, en todos sus niveles, sigue formando parte del día a día de las personas LGTBI», denunciaron.