Francina Armengol ha iniciado la rueda de consultas con todos los partidos del arco parlamentario balear a pocos días de celebrarse el debate sobre el estado de la comunidad. La primera en pasar por el despacho del Consolat de Mar ha sido la líder del PP, Marga Prohens. Armengol ha pedido consenso a la popular para defender los intereses de Balears en Madrid e impulsar la reactivación económica de las islas tras la pandemia. Prohens ha apuntado que "nuestra mano está extendida para defender a Balears, pero queremos consensos de verdad, no sólo de fotos". La popular reclamó un pacto, que Armengol aceptó, para decidir las inversiones de los fondos europeos en las islas.

Prohens y Armengol debían reunirse únicamente por espacio de media hora, pero el encuentro se alargó más de una hora, lo que prueba que la conversación entre la socialista y la popular ha sido intenso. La presidenta del PP le recriminó a Armengol que el Pacto de Reactivación "no nació fruto del consenso" y reconoció que "tenemos puntos de vista diferentes en temas de la fiscalidad, como es el caso de nuestra propuesta de bajar impuestos, que nosotros creemos que es posible y ellos no están dispuestos".

Asimismo, Prohens ha apuntado que para defender los "intereses de Balears, con un REB beneficioso que aporte rebajas fiscales a nuestras empresas, siempre estaremos dispuestos al consenso". Ha añadido que no necesitan "convocatorias públicas o fotos para ello". La popular ha apuntado también que con la presidenta han hablado de cuestiones de actualidad que desde el PP consideran que el Govern no ha dado las explicaciones, es el caso del Caso Puestos que salpicaba a la presidenta, el informe de la comisión ética que reprobaba la presunta vacunación irregular de altos cargos o la polémica del catalán en la sanidad pública. Lo que ocurre es que Prohens no ha querido desvelar cuáles han sido las explicaciones que le ha dado Armengol respecto a estos temas.

El PP le pidió a la presidenta del Govern medidas para acabar con la inmigración ilegal y exigir a Madrid más medios.

Después de Prohens ha comparecido el portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, ha apuntado que el objetivo de estos encuentros es buscar un amplio consenso para la reactivación económica y apuntó que "esperamos que el PP cambie de actitud y se sume a este consenso, ya que en el espacio que está el Govern se ven los resultados, como es el caso de que hoy 4.000 empresas ya recibirán la notificación de que pueden cobrar las ayudas del paquete de 855 millones".