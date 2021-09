Son Pisà, dolido por el caso de discriminación lingüística

Médicos y sanitarios del centro de Salud de Son Pisà se sienten «muy dolidos» y señalados por la repercusión que ha tenido el caso de discriminación lingüística que una usuaria denunció el pasado 30 de agosto.

Consideran que después de un verano en el que se han tenido que doblar turnos y suspender vacaciones para hacer frente a todas las consecuencias de la quinta ola de covid, el trabajo de los profesionales del centro se echa por tierra por «un caso puntual», antes incluso de convertir la investigación del episodio de discriminación lingüística en un expediente de sanción, ha podido recabar este diario.

El pasado fin de semana, el Servei de Salut tuvo que ordenar que se borraran las pintadas vandálicas que aparecieron en las fachadas exteriores del centro palmesano, uno de los más grandes de la ciudad junto con el de Escola Graduada. En la inscripción, junto a una bandera independentista catalana, se podía leer Prou d’Agressions Lingüístiques, que firmaba la entidad secesionista Endevant Mallorca.

La acción tuvo lugar tras las críticas por el caso de la Obra Cultural Balear y de Més per Mallorca, que incluso obligó el lunes a los firmantes del Pacto de Govern a una reunión para tomar medidas.

Ninguna de estas entidades ha recabado hasta ahora la opinión de la doctora acusada de no ser capaz de atender a una paciente en catalán, en una cita médica en la que no había más testigos que la doctora y la paciente y en la que la denunciante, pese a todo, no se quedó sin atención médica.

Fuentes del Servei de Salut aseguraron ayer a este diario que no se minusvalora ningún posible caso de discriminación lingüística denunciado en la sanidad pública de Balears y confirmaron que el Centre de Salud de Son Pisà es uno de los que ha desarrollado un trabajo más destacado en la lucha contra el coronavirus.