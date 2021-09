El Partido Popular solicita de nuevo una comisión de investigación en el Consell de Mallorca ante la denuncia de nuevos casos de explotación de menores tutelades en centros del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), dependiente de la institución insular. “Mientras PSOE, Podemos y Més se niegan a investigar qué está fallando y se limita a echar la culpa a la sociedad, vemos que sigue pasando, que sigue habiendo menores víctimas”, denuncia Llorenç Galmés en una nota de prensa: “No podemos olvidar a estas menores como si no pasara nada”. El PP, para pedir una nueva investigación, ha argumentado el testimonio de una madre que denuncia que su hija era prostituida por proxenetas, difundiendo su teléfono, mientras estaba bajo la tutela de la administración.

El portavoz popular, Llorenç Galmés, ante las informaciones de nuevas denuncias publicadas en medios nacionales, ha exigido que la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y el presidente del IMAS, Javier de Juan, “den explicaciones con urgencia” y ha anunciado que el PP volverá a presentar por tercera vez una comisión de investigación, “en vista del fracaso de la comisión política de la izquierda, que no ha servido de nada”. Hay que recordar que, según la memoria del IMAS, en 2020 había contabilizados 16 casos de menores abusados sexualmente bajo la tutela del IMAS. No obstante, desde la institución

“El Consell no puede escudarse en decir que la explotación es un problema social, lo más grave de esta cuestión es que son menores vulnerables de las que el Consell es responsable y que debe protegir. Eso es lo que queremos saber desde el Partido Popular, el por qué está fallando esa protección, para que se puedan tomar las medidas oportunas y que no vuelva a pasar. “Todo lo que ha hecho el Consell en este último año ha demostrado no servir de nada, si, como se denuncia, sigue ocurriendo”, lamenta el portavoz del PP en el Consell de Mallorca.

“Toda la oposición e incluso los socios de la presidenta Cladera se han mostrado favorables en más de una ocasión a que tenga lugar esta comisión de investigación, aunque luego hayan reculado por las presiones del PSOE. Ya que sabemos que Cladera actua al dictado de la presidenta del Govern, Francina Armengol, le pedimos a Armengol que deje de bloquear esta comisión y deje que se ponga luz sobre este tema”, ha apostillado Galmés.