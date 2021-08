La primera refugiada afgana llegó ayer a Mallorca. En total el Govern acogerá a un total de 33 personas que irán llegando "progresivamente durante esta y la semana que viene", ha asegurado la consellera de Asuntos Sociales y Deporte, Fina Santiago, durante una rueda de prensa esta mañana.

A medida que vayan llegando se instalarán en uno de los dos albergues que el Govern cedió, en su momento, al Gobierno central: uno en Son Rapinya y otro en S’Arenal. "Si ellos quieren hablar se facilitará a los medios de comunicación el contacto", ha prometido Santiago. "Que hablen es una manera de sensibilizar a la población sobre la situación en la que está Afganistán", ha justificado. La mujer que llegó ayer es la primera de los 33 refugiados asignados a Baleares, por ello, la consellera ha desvinculado a la familia afgana que llegó la semana pasada a la isla. "No eran refugiados, contaban con nacionalidad española y sus contactos en el país se encontraban en Mallorca", ha explicado dando a entender que su presencia aquí en circunstancial. Por otro lado, Santiago no ha querido revelar en cual de los dos albergues está la primera refugiada para "respetar su privacidad".

También ha comentado que su llegada será progresiva porque "depende de la disponibilidad de pasaje" pero que, en todo caso, "ya se encuentran a salvo". Desde la Conselleria no saben cual es la condición de las personas que vendrán en breves, si son o no colaboradores españoles, sólo que "la mayoría son familias, con mucha presencia de menores”. “España considera que la solicitud que han hecho pidiendo asilo tiene suficiente valor como para estudiar su caso, que no quiere decir que luego les vayan a dar la carta de refugiado, aunque en este caso esperamos que así sea", ha confesado. La distribución de los refugiados va en función del número de plazas asignadas para cada comunidad y su índice de población, Santiago ha querido “poner en valor” que en 2015 Baleares contaba con cero plazas, mientras que ahora la cifra ha incrementado hasta 70.

La consellera también ha remarcado que “han aprendido mucho” de situaciones pasadas, como con el caso de hace unos años del barco Aquarius. "La diferencia principal con ellos, es que los de Aquarius eran refugiados económicos", ha admitido. Por eso, supone que en este caso si conceda la carta de refugiado a los 33 afganos, ya que "las circunstancias son otras, huyen de una guerra extremadamente cruel".